Gavi no acudirá con la selección española por su lesión de rodilla

Gavi tampoco irá con la selección española en este parón de septiembre tras sufrir unas «unas molestias en su rodilla derecha». Es la misma que se operó en 2023 de gravedad. El mediocentro andaluz se perderá también el partido del Barcelona en Vallecas contra el Rayo Vallecano y no podrá acudir a la llamada de Luis de la Fuente.

La baja de Gavi no será sustituida por ningún futbolista por el momento, según ha informado este sábado la selección española. Luis de la Fuente había llamado al mediocentro del Barcelona para la disputa de los dos primeros partidos de clasificación para el Mundial de 2026. Pero no podrá acudir por lesión.

«El Jugador del FC Barcelona, Pablo Páez Gaviria, ‘Gavi’, causa baja de la convocatoria de la Selección Española por molestias en su rodilla derecha. De momento, la convocatoria de la Selección Española para enfrentarse a Bulgaria y Turquía en el inicio de la fase de clasificación para el Mundial 2026 queda compuesta por 25 futbolistas», refleja el comunicado de la Real Federación Española de Fútbol tras anunciar el Barcelona la lesión de su jugador en la mañana de este sábado.

Las alarmas han saltado cuando Gavi no ha salido a entrenar junto a sus compañeros en la previa de la tercera jornada de Liga contra el Rayo Vallecano. El mediocentro culé ha pasado pruebas médicas y el parte médico ha confirmado «molestias en su rodilla». Pero hay preocupación porque se trata de su rodilla derecha, la misma que se lesionó de gravedad en 2023 y que le tuvo apartado casi un año.

Convocatoria de España sin Gavi

Porteros: Unai Simón, Álex Remiro, David Raya.

Defensas: Carvajal, Porro, Huijsen, Vivian, Cubarsí, Cucurella y Grimaldo.

Mediocentros: Rodrigo, Zubimendi, Fabián, Pedri, Mikel Merino, Fermín.

Delanteros: Morata, Oyarzabal, Ferran Torres, Dani Olmo, Nico Williams, Lamine Yamal, Yeremy Pino y Jesús Rodríguez.