Convocatoria de España: Carvajal y Rodrigo regresan a una lista en la que debuta Jesús Rodríguez

La convocatoria de España para los encuentros que enfrentará al combinado nacional contra Bulgaria y Turquía, ambos encuentros clasificatorios para el Mundial de 2026 que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México, tiene como grandes novedades la presencia de Carvajal, Rodrigo y Jesús Rodríguez, que debuta. Por otro lado, se ha quedado fuera de la lista Joan García.

La selección española comienza la clasificación para el Mundial visitando Sofía, donde se medirá a Bulgaria el próximo 4 de septiembre, y yendo a Konya, donde espera Turquía. El otro rival del grupo es Georgia. El combinado nacional deberá buscar las dos primeras victorias en estos dos partidos para comenzar con buenas sensaciones su camino hacia la cita mundialista.

España inicia su andadura hacia su segundo Mundial, tras el conquistado en Sudáfrica en 2010, en este mes de septiembre. Las otras dos ventanas se celebrarán en los meses de octubre y noviembre. El objetivo es lograr la clasificación por la vía rápida, aunque de no lograrlo el combinado nacional tiene asegurada la repesca, que se celebrará en marzo.

La selección española, vigente campeona de Europa, llega a esta cita tras haber perdido la final de la Liga de Naciones contra Portugal en la tanda de penaltis. Tras este toque de atención, el reto de Luis de la Fuente es recuperar la mejor versión de sus jugadores para comenzar de la mejor de las maneras su andadura hacia el Mundial

Convocatoria de España