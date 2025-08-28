De la Fuente arranca la ‘Operación Mundial’

La selección española comienza lo que se puede denominar como ‘Operación Mundial’. Luis de la Fuente dará a conocer este viernes (11:30 horas, a través de los canales oficiales del combinado nacional) la lista de convocados para afrontar los dos primeros partidos de clasificación hacia el campeonato que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México. Esta fase de clasificación comenzará con una doble salida a Sofía, donde se medirá a Bulgaria, y Konya, donde espera Turquía. El otro rival del grupo es Georgia.

El seleccionador español dará una convocatoria que tendrá novedades desde la portería. Unai Simón es el dueño de la portería de la selección española por el momento, mientras que David Raya también es un fijo. La novedad puede estar en Joan García, que tras su llegada al Barcelona apunta a ir por primera vez con España, lo que dejaría fuera a un Álex Remiro al que se valora y se quiere mucho en ese vestuario. Sin duda, una decisión complicada.

En cuanto a la defensa, hay que comenzar por el punto más débil, que es el lateral derecho. Pedro Porro parece fijo, mientras que Mingueza dejó claro en la final de la Liga de Naciones que no tiene el mayor de los niveles. Por lo tanto, Luis de la Fuente necesita el regreso de Dani Carvajal, que contra el Oviedo jugó de titular a un gran nivel.

Por el otro costado, Cucurella no se toca, mientras que Grimaldo ha sido su fiel escudero. Balde y Álvaro Carreras llegan con fuerza, y Gayà siempre es una opción. Los centrales parecen claros con Huijsen, Cubarsí, Le Normand y Vivian. Laporte tendrá que esperar.

Todavía sin Rodrigo

Rodrigo no irá a esta convocatoria y Luis de la Fuente cruza los dedos para que termine de estar sano más pronto que tarde. En la posición de pivote, Zubimendi sigue siendo el jefe, mientras que Pablo Barrios crece exponencialmente. Por delante, en la posición de interior, Baena no estará por lesión, mientras que Pedri, Mikel Merino y Fabián son fijos. Sancet, Gavi y Fermín pelean por un puesto.

En ataque, las bandas de España seguirán estando lideradas por Lamine Yamal y Nico Williams. Dani Olmo también es intocable. Yeremy, Bryan Zaragoza, Bryan Gil, Sergio Gómez y Riquelme están en el radar. También uno de los ojitos derechos de Luis de la Fuente, como es Jesús Rodríguez.

Por último, el nueve de España sigue siendo una posición complicada. Oyarzabal no se negocia, mientras que Morata irá hasta cuando él quiera. El capitán es mucho más que un jugador. Ferran Torres también estará, mientras que desde Las Rozas se estudia el crecimiento de Gonzalo en el Real Madrid.