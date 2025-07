Francis Hernández: «El futbolista español tiene un talento natural muy grande»

Francis Hernández fue coordinador de categorías inferiores de la selección española de fútbol durante seis largos años hasta el mes de agosto del año pasado, cuando decidió dar un paso al lado para tomarse un descanso. Un trabajo muy sacrificado que cada temporada le impedía estar más de 200 noches en su hogar. Al frente de las categorías inferiores de la selección española, Francis y su equipo realizaron un trabajo inmejorable, muchas veces en la sombra, que ya ha visto y sigue viendo sus frutos. Lograr que jugadores como Lamine Yamal o Dean Huijsen jueguen con España fue mérito de su gran labor. Francis atiende a OKDIARIO un año después de dejar la Federación y analiza su labor.

Pregunta: Lo primero de todo, ¿cómo está? Ya hace casi un año que dejó su cargo en la Federación. ¿En qué punto está? ¿Descansando o buscando nuevos proyectos?

Respuesta: Hace unos diez meses decidí salir de la Federación y bueno, pues necesitaba resetear un poco después de seis años maravillosos, pero muy intensos. Mi cargo conllevaba una responsabilidad importante y un sacrificio de vida bastante grande. Y había llegado el momento de hacer un parón, descansar, recargar las pilas y cuando tocara volver a comenzar un proyecto nuevo. Y en eso estoy, tratando de valorar opciones para poder comenzar alguna aventura nueva.

P: ¿Se ve como director deportivo de algún club?

R: A mí me gustaría poder desempeñar y desarrollar mis funciones de dirección deportiva, bien fuera en un club o en una federación internacional. Bueno, estoy abierto a valorar distintas opciones y no descarto ninguna en ese sentido. Me apasiona la dirección deportiva. Es el lugar en el que me siento más cómodo y creo que estos seis años que he tenido en la RFEF me han ayudado a a sumar experiencias importantes. Ahora voy a tratar de ponerlas en valor en cualquier club internacional o en España. O una Federación. Ya valoraré las opciones que puedan venir.

P: Más de 200 noches fuera de casa. Es un trabajo muy sacrificado. Pero se han conseguido muchos éxitos con usted en el cargo. El verano pasado fue increíble.

R: Fue magnífico. Yo siempre trato de relativizar y de poner en la balanza lo que ha implicado todo todos estos años atrás. Y por supuesto, no me cabe la menor duda de que el peso en lo positivo es muchísimo mayor que en lo negativo. Es cierto que conforme avanzan los años, pues hay un mayor deterioro físico y de necesidad de descanso. Y eso es lo que a mí me llevó a poder tomar esta decisión y plantear a la Federación la opción de salir, porque verdaderamente, pues mi cargo tenía un sacrificio importante. Ha sido maravilloso, han sido seis años magníficos donde he vivido profesionalmente hablando los seis años más bonitos de mi vida. Además, hemos tenido la suerte de que han ido acompañados de títulos y de muchísimas alegrías. Terminó fantásticamente bien, como cualquiera desea poder terminar una etapa en su vida. Y bueno, pues la verdad es que es muy bonito, pero al mismo tiempo muy sacrificado.

P: ¿Con qué recuerdo se queda de estos seis años?

R: Si nos fuéramos a valorar la parte del éxito entre comillas deportivo por resultado. Hombre, conseguir una medalla olímpica, que además ya había tenido la suerte de disfrutar una plata… Cuando ganas una plata difícilmente piensas que vas a poder ganar un oro. Tuve esa suerte que fue precioso. Pero bueno, la Eurocopa que ganamos, la Nations League que pudimos disfrutar, cualquier europeo. Yo por encima de los resultados me acabo quedando con el tiempo que pude compartir con mis compañeros, magníficos compañeros, magníficos profesionales de un nivel altísimo, valorándolo tanto a nivel profesional como personal. Y por supuesto, poder disfrutar el día a día con jugadores del nivel que tenemos en este país, que son sin duda los mejores jugadores del mundo. Son jugadores con un talento natural muy importante. Jugadores que tienen unas características ideales para poder hacer de la virtud individual una virtud colectiva, hacer equipos y eso es francamente difícil. Y el futbolista español lo tiene. Tiene un talento natural muy grande.

P: Un trabajo muchas veces en la sombra.

R: Cuando yo entré no sé si se había llegado a hacer alguna concentración sub 15. Fue algo que también implementamos como novedad. Al final, dentro del decálogo de intenciones que nos marcamos, había un objetivo muy claro que era el poder adelantar el proceso. El adelantar el proceso implica tener un conocimiento integral de los jugadores en edades lo más tempranas posibles. Eso tiene una ramificación que va relacionada con ese departamento de scouting que creamos para conocer a los jugadores desde bien pequeños y poder tener una incidencia importante en su formación integral, no solamente a nivel deportivo, sino también a nivel personal. Ser un refuerzo para niños, para padres, para clubes, todo aquel que nos necesitara como federación en ese sentido. Y luego pues la parte de competiciones. Hicimos una modificación en su momento que fue crear o modificar el Campeonato de España de Selecciones Territoriales de Sub 16 y Sub 18 a Sub14 y Sub16 para poder tener mayor información de estos jugadores en edades tempranas. Y luego en cuestión de selecciones nacionales, pues tratar de adelantar el proceso con más momentos de concentraciones, de entrenamientos y sobre todo más momentos de concentraciones con partidos amistosos para poder hacer una valoración mucho más real de esos jugadores. Entonces lo hicimos en Sub 16, lo hicimos en Sub 15 y lo hicimos en la última etapa, creando una sub14 que no existía y que para nosotros es muy útil porque nuestro departamento de scouting tiene esa información de los jugadores y verlos in situ en el contexto nuestro, pues a los chicos ya les empieza a generar experiencias importantes para prepararlos cuanto antes mejor para las competiciones oficiales, y luego porque esa información nos permite ayudar a esos jugadores en esa formación. Nuestro principal objetivo como federación era poder tratar de ayudar a los jugadores. ¿Cómo? Pues conociéndolos mejor.