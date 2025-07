Francis Hernández: «Huijsen es un jugador diferente y diferencial por su calidad y su personalidad»

Francis Hernández fue una de las piezas claves, y determinantes, para que Dean Huijsen eligiese jugar con la selección española. El granadino fue coordinador de las categorías inferiores de la selección española durante seis años hasta que en agosto de 2024, después de los Juegos Olímpicos, decidió dejar el cargo. Francis atiende a OKDIARIO y nos cuenta como logró convencer a Huijsen y las grandes cualidades que tiene el nuevo fichaje del Real Madrid.

P: También pasó con Dean Huisen. ¿Costó mucho convencer al jugador? ¿Cómo lo hicistéis?

R: Dean Huijsen en aquel momento era el capitán de la selección sub 19 de Holanda y nos costaba, y teníamos la información de que el chico iba a ser llamado por la selección absoluta en algún momento de Holanda. Entonces entendimos que por el nivel que tenía el jugador debíamos dar un paso importante en este sentido, tratar igualmente de explicarle cuál era el proyecto que teníamos con él, que en este caso era poder adelantar el proceso. Sentíamos por parte de dirección deportiva y en este caso por parte del seleccionador Sub 21, en aquel entonces Santi Denia, que el jugador estaba preparado para asumir el reto de esa categoría y así se lo trasladamos. Empezaron los trámites burocráticos para conseguir la nacionalidad y en el momento en que esa nacionalidad llegó, pues fue convocado por la Sub21. También ha sido algo muy rápido y el tiempo nos ha dado la razón de que estamos ante un jugador diferente y diferencial por muchísimos motivos, tanto a nivel deportivo, por su nivel y calidad, como a nivel personal, por esa capacidad también y esa personalidad para asumir retos muy importantes tanto en selección como en club. Todo eso ha provocado que le llegue una oportunidad magnífica en un magnífico club como el Real Madrid de poder seguir creciendo. Y en este caso estando más cerca de los ojos de los seleccionadores o del seleccionador absoluto y técnicos que valoran siempre para esa posible convocatoria de selección absoluta.

P: ¿Cómo de bien le puede venir a Huijsen ese salto que ha dado en su carrera de poder jugar en el Real Madrid? Se adaptó muy rápido en ese mes en el Mundial de Clubes…

R: Yo creo que magníficamente bien. Al final el Real Madrid es un examen de nivel semanalmente, con lo cual si el chico va comiendo etapas, que no me cabe la menor duda de que lo va a hacer y pudiendo jugar al más alto nivel en un club como el Real Madrid, pues por supuesto se va a beneficiar de eso nuestra selección absoluta, porque al final son experiencias que el jugador va acumulando de primer nivel. Entonces, tener al jugador cercano y poder controlarlo es mucho mejor. Al final puedes analizar muchísimo mejor y con más detalle cualquier cuestión relacionada con el nivel del futbolista. El porqué debutan está muy claro y es porque están preparados. Es decir, nosotros nos marcamos como objetivo cuando llegamos y esto fue algo que desde la dirección deportiva intentamos trasladar a todas las categorías. Que no le miráramos el DNI a los jugadores. Es decir, que el jugador está preparado o no lo está o así lo entendemos nosotros. Lamine y Huijsen juegan con España porque son españoles. El contexto social nos lleva a que haya más jugadores con la posibilidad de jugar con más de un país. Disfrutamos en el fútbol español de una salud inmejorable.