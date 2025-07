Francis Hernández: «Lamine Yamal ha roto todas las barreras y ha hecho lo inimaginable»

El caso de Lamine Yamal es excepcional como pocos y sorprende hasta a aquellos que le conocen muy bien como es el caso de Francis Hernández. El ex coordinador de categorías inferiores de la selección española conoce a las mil maravillas el caso de esta perla del fútbol español y su labor en la Federación fue clave para que a día de hoy sea la estrella de España. Francis atiende a OKDIARIO y nos cuenta la gran proyección de Lamine con solamente 18 años.

P: Cuando hablamos de adelantar el proceso con los jugadores, el caso más claro es el de Lamine Yamal. ¿Cuándo lo visteis por primera vez os imaginabais que en tan poco tiempo iba a ser una estrella mundial?

R: Cuando hablamos de adelantar el proceso, Lamine Yamal es el ejemplo más claro de ello. Pero hay muchísimos más jugadores. Es decir, tenemos una selección absoluta infinitamente joven, con muchísimos jugadores que podrían seguir jugando en categorías inferiores, lo cual es el mayor de los objetivos que nos marcamos. Hemos conseguido tener en esas categorías inferiores jugadores preparados para que el seleccionador absoluto, antes Luis Enrique y ahora Luis de la Fuente, pudieran ver y valorar el nivel de esos jugadores a esas edades. Por supuesto, el caso de Lamine es el más llamativo. Un jugador que con 16 años ha sido capaz de romper todas las barreras y todas las puertas en este sentido, aunque ha habido más: Gavi, Pedri, Pau Cubarsí… Jugadores con un nivel muy alto a los cuales en el contexto Federación se le ha tratado de preparar lo antes posible. Han tenido esa oportunidad y posibilidad en sus clubes y han demostrado que estaban preparados para jugar al más alto nivel en la selección absoluta. Y en este caso, Lamine ha roto todas las barreras y ha hecho lo inimaginable. Por muy bueno que tú creyeras que podía ser, que lo pensábamos. Y en este caso yo lo tenía claro cuando di los pasos que di en su momento. Pero es difícil pensar que en tan poco tiempo este chico iba a ser capaz de asumir con tanta naturalidad todo lo que le ha sucedido.

P: ¿Cómo puede sobrellevar un jugador de 18 años como Lamine Yamal que le ha llegado todo tan rápido este momento para que no se le note en el césped?

R: Tratas de preparar al jugador de manera integral, preparar al jugador para todo lo que le pueda suceder. Tanto en el terreno de juego como fuera. Luego la persona en sí tiene que tener la capacidad para naturalizar eso de una manera tan extraordinaria, porque es fuera de lo normal que un niño, porque al final un chico con 16 años o 17 es un niño, pues pueda asumir todo lo que le está sucediendo con esa personalidad tan importante. Hablamos de algo sumamente extraordinario y que además es muy sorprendente porque en el mundo del fútbol hay una presión añadida en torno a este deporte que tienes que tener la capacidad para poder gestionar. Y Lamine la ha tenido y no me cabe la menor duda de que la seguiría teniendo.

P: Con Lamine Yamal también hicisteis ese trabajo de convencer al jugador para que jugase con España. ¿No os costó mucho, verdad?

R: Yo lo que traté de hacer es trasladarle Lamine Yamal y a su familia todas las herramientas que podíamos poner a disposición de él en su formación a nivel integral, como veníamos trabajando, explicarle el proyecto de futuro que teníamos con él. Y bueno, yo creo que eso ayudó a que Lamine pudiera decidir por darle continuidad a su proyecto profesional con la selección española. No me cabe la menor duda de que hubo otra Federación también magnífica y con magníficos profesionales, y que trabaja muy bien, que trató de hacer el suyo, su trabajo, como no podía ser de otra manera. Y finalmente Lamine decidió participar con España. Lo hemos hecho con todos los jugadores a los que hemos tenido posibilidad de hacerlo y trasladando de manera natural todo lo que le podíamos ofrecer. Eso es lo que hemos tratado de hacer. Cierto es que cuando un jugador está fidelizado, es decir, ha venido con continuidad desde hace años con nosotros, pues no tienes por qué hacerlo, porque al final el jugador sabe que tú estás contando con él, que el jugador es tuyo y en ese sentido, no es tan necesario. Al final con Lamine toda esta dinámica empezaba y fue todo muy rápido, con lo cual pues entendimos o entendí en aquel momento que debía de dar el paso, de poder sentarme con él y con su familia tal y como hice y explicarle todo esto.