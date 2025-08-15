Müller recuerda el 2-8 al Barcelona en Champions cinco años después: «Grandes recuerdos…»

Para lo que algunos es uno de los episodios más negros y sonrojantes de su historia, para otro es uno de los días más felices de su carrera, un día de máxima satisfacción, de trabajo bien hecho. Así recuerda Thomas Müller aquella noche del 14 de agosto de 2020, cuando el Bayern de Múnich arrolló en cuartos de final de Champions League al Barcelona, con un épico 2-8 que pondría el punto y final definitivo a las viejas glorias blaugranas: «Grandes recuerdos».

El delantero alemán reaccionó en sus redes a un vídeo compartido por la cuenta oficial del Bayern de Múnich en el que resumía los ocho goles que logró el club bávaro en aquella noche mágica ante el Barça, en la que Müller fue uno de los protagonistas. «Grandes recuerdos» y un pulgar arriba son los recuerdos del goleador para aquel baño de goles bávaro y de la noche negra culé.

Cabe recordar que aquel partido se disputó en circunstancias poco habituales. La pandemia de COVID-19 había obligado a suspender la competición en marzo y, tras la reanudación, la UEFA optó por un formato reducido: cuartos y semifinales a partido único y sin público, todos jugados en Lisboa. El Bayern, dirigido entonces por el ahora entrenador culé, Hansi Flick, llegaba lanzado tras superar la eliminatoria de octavos y buscaba un billete a semifinales frente a un Barça en crisis.

El encuentro comenzó de la peor forma posible para los culés. A los cuatro minutos, Müller inauguró el marcador. Apenas tres minutos después, un gol en propia puerta de David Alaba equilibró momentáneamente el resultado, pero el espejismo duró poco. Perisic, Gnabry y el propio Müller, con su segundo tanto, dejaron un contundente 1-4 antes de la media hora de juego en contra del Barcelona en la Champions.

En el segundo tiempo, Luis Suárez recortó distancias con el 2-4, pero el tanto del uruguayo sólo sirvió para avivar el ímpetu del Bayern. Kimmich hizo el quinto, Lewandowski anotó el sexto y Philippe Coutinho, que se encontraba cedido ese curso al conjunto alemán, firmó un doblete en los minutos finales para sellar el 2-8 definitivo. Aquella fue una de las derrotas más duras sufridas por el Barcelona en la Champions League y supuso el final de una era para varias de sus figuras históricas.

El Bayern, por su parte, culminó el torneo levantando la Orejona tras derrotar en la final al PSG de Mbappé y Neymar, cerrando así una temporada perfecta bajo el mando de Hansi Flick.

Desde aquel día, la relación del Barcelona con el Bayern en la Champions ha sido sinónimo de frustración. El club bávaro es una de las bestias negras del Barça. En 16 encuentros disputados entre ambos, sólo tres victorias culés por los 11 triunfos del conjunto alemán. Antes de la victoria de esta pasada Champions League, el Bayern había ganado ocho de sus últimos diez enfrentamientos a los culés… entre ellos el doloroso 2-8 de 2020 que estos días Thomas Müller y el Bayern recuerdan con suma satisfacción para malestar culé, que intenta eliminar aquella mancha de su memoria.