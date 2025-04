Müller confirma que deja el Bayern a final de temporada: «No se corresponde con mi deseo»

La luz de Thomas Müller en el Bayern de Múnich va perdiendo fuerza y se apagará por completo cuando finalice la temporada. El jugador, a través de un emotivo vídeo en sus redes sociales, ha confirmado lo que la rumorología apuntaba en los últimos días. Al acabar esta temporada dejará de ser futbolista del conjunto bávaro tras 25 años.

La intención de Müller era continuar y colgar las botas en el Bayern, pero los bávaros no está por la labor de renovar su contrato. «El club ha decidido conscientemente no negociar un nuevo contrato conmigo para la próxima temporada. Aunque esto no se corresponda con mis deseos personales, es importante que el club se mantenga firme en sus convicciones. Respeto esta decisión que la junta directiva y el consejo de administración no han tomado a la ligera».

Pese a que el Bayern no renovará el contrato de uno de sus símbolos más reconocibles de su etapa moderna, Müller disputará el próximo Mundial de Clubes, ya que el vínculo se extenderá para ello. «El club homenajeará a Müller con su propio partido de despedida en honor a su gran carrera. También se ha acordado que el dos veces ganador del triplete y campeón del mundo juegue sus últimos partidos con el FC Bayern en el Mundial de Clubes de Estados Unidos, que se celebrará del 15 de junio al 13 de julio», anunció el Bayern.

El club alemán publicó un emotivo vídeo en sus redes sociales para agradecer a Müller los servicios prestados. Es el jugador con más partidos oficiales jugados en el Bayern (743), con más títulos (32) y con más triunfos. Además, el tercer máximo goleador de la historia del Bayern (247 tantos), sólo por detrás de Robert Lewandowsi (344) y Gerd ‘Torpedo’ Müller (570).

«Independientemente de los minutos que juegue, sigo disfrutando mucho en el campo con mis compañeros y luchando por títulos. Podría haberme imaginado desempeñando este papel también la próxima temporada», abundó el mediapunta germano, dejando claro que la dirección deportiva bávara ha optado por poner fin a su carrera en Múnich.