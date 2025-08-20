Parece sacado de ‘From’: el pueblo de España en el que te mandan un mensaje nada más entrar

En este mes de agosto, millones de españoles se encuentran inmersos en unas merecidas vacaciones de verano. Si estás en la península y durante estos días te has dejado caer por Teruel, no debes dejar de visitar el pueblo de Jabalajoyas, que está considerado como uno de los más misteriosos de España. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre un pueblo que ha sacudido últimamente a cientos de miles de turistas.

España tiene muchas joyas repartidas por todo su territorio y una de ellas es Teruel. Esta provincia de Aragón, a pesar de la despoblación que sufre desde hace años, sigue superando récord en lo que al turismo se refiere y en 2024 marcó un máximo de 865.238 pernoctaciones. Aun así, se espera que en 2025 supere estos guarismos debido a lo que se denominan los pueblos más bonitos de España. Lugares como Cantavieja, Valderrobles, Mirambel, Calaceite, Rubielos de Mora, Purtomingalvo y Albarraicín fueron visitados el pasado año por casi un millón de turistas.

Uno de los pueblos que no está dentro de esta lista es Jabaloyas, una población con 63 habitantes que está acostada en la sierra del Albaicín. En los últimos meses ha despertado el interés de muchos turistas porque está considerado por los expertos como uno de los pueblos más misteriosos de la península ibérica. Incluso por ello ha sido comparado con el pueblo de From, una serie de éxito en Estados Unidos donde los muertos aparecen por la noche para ajusticiar a los vivos.

Jabalajoyas, el pueblo más misterioso de España

Jabaloyas es puro misterio y por ello en los últimos meses se ha hecho viral en algunas publicaciones. Este pueblo de brujas, como así se le conoce, recibe a sus turistas con un mensaje que les deja claro que están en tierra de antiguas leyendas, en la que en los siglos anteriores habitaron brujas, hubo magia y se realizaron distintos rituales que han dejado un halo de misterio dentro de este pueblo que, lejos de estar abandonado, en los últimos meses ha repuntado en lo que al turismo se refiere.

«En la serranía de Albarracín se localiza Jabaloyas, a 1.405 metros de altitud. Los primeros testimonios gráficos se remontan a 1.546, donde ya existen mapas que mencionan a la localidad como punto de paso del Camino de Santiago desde Tortosa, Teruel, Cuenca, Madrid… Un pueblecito agradable y sosegado considerado como «El pueblo de brujas». Además, la villa de Jabaloyas es considerada Bien de Interés Cultural», se puede leer en la página web oficial del ayuntamiento de Barcelona.

El pueblo de Jabaloyas se ha ganado esta fama porque los libros de historia dicen que en el siglo XVII varias vecinas fueron acusadas de brujería. Por ello, la leyenda cuenta que estas brujas circulan por encima del monte Javalón en las noches de tormenta.

Esto le ha convertido en uno de los pueblos más misteriosos de España y ese aroma queda cuando recorres los principales puntos de uno de los pueblos que también está llamado a ser uno de los más bonitos de España. Los puntos fuertes de este pueblo son la Iglesia de la Asunción, construida en el siglo XV con su cornisa repleta de gárgolas, y las Ermitas de San Cristóbal y la de la Virgen de los Dolores. Otro de los principales destinos turísticos es la Casa de la Sirena, de estilo gótico-renacentista, que está ubicada en el centro del pueblo. Esta está considerada como una de las casas góticas más bellas de toda Aragón.

Por el estilo de sus casas, templos religiosos y su mística por la presunta aparición de brujas en las noches de tormenta, este pueblo se ha ganado el derecho a ser considerado como uno de los más misteriosos de España. Si visitas la localidad de Jabaloyas durante este verano sentirás las energías que vienen desde fuera.