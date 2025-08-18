El insólito precio que ha pagado Mario Casas por la villa de lujo en la que pasa sus vacaciones

Teniendo en cuenta lo que hemos contado en OKDIARIO y en LOOK sobre la familia Casas en los últimos meses, posiblemente estemos delante de uno de los veranos más mediáticos del clan. Por ese motivo, Mario Casas y sus hermanos han decidido distanciarse del foco de la noticia e intentar pasar inadvertidos en una villa de lujo cuyo precio no está al alcance de todos. Nosotros sabemos los detalles y estamos en disposición de afirmar que el actor se ha dejado parte de sus ahorros en este capricho. Por su puesto, no se hospeda en hostales de 2 estrellas y cada año se supera con el hotel. En esta ocasión, ha puesto rumbo a El Salvador, un país caribeño con playas de arena blanca y aguas cristalinas que harán las delicias de la mediática saga.

Como adelantamos, los Casas has optado por regalarse unas vacaciones en las que no falta detalle, apostando por un viaje que se ha convertido en toda una experiencia de ensueño. En esta escapada, que reúne a todos los miembros del clan, se han sumado los padres y los cinco hermanos: Sheila, Mario, Cristian, Óscar y Daniel, el pequeño de la casa. No es la primera vez que los Casas viajan en grupo, pero en esta ocasión han buscado un destino mucho más exclusivo, en el que el sol y la playa se convierten en el gran telón de fondo.

Además, han elegido un lugar en el que poder disfrutar de cierto anonimato, algo que para Mario y Óscar, muy reconocidos en la gran pantalla, resulta fundamental para relajarse lejos de las miradas indiscretas. La convivencia bajo un mismo techo les ha permitido reforzar sus lazos familiares mientras comparten jornadas de ocio, descanso y diversión, rodeados de paisajes paradisíacos que les ofrecen la calma que tanto necesitan en medio de sus apretadas agendas profesionales. No podemos olvidar que tanto Mario como Óscar son objetivo de los paparazzi debido a sus relaciones sentimentales, de ahí que estén persiguiendo la privacidad con tanto empeño.

Una villa de lujo en el paraíso

El lugar escogido para esta escapada tan especial ha sido Al Suave House, una villa de auténtico lujo diseñada para ofrecer el máximo confort a sus huéspedes. Con una arquitectura que combina madera cruda, hormigón y materiales locales, la vivienda se integra perfectamente en el entorno natural, generando una atmósfera de exclusividad y armonía. Una de las joyas de la villa es su piscina de diseño serpenteante, inspirada en el río de El Zonte, que conecta el interior del alojamiento con la playa, proporcionando así una experiencia única que fusiona la comodidad de la vivienda con la inmensidad del océano.

Con cinco dormitorios de gran amplitud y capacidad para doce personas, todos equipados con baño en suite y terraza privada, los Casas han encontrado el espacio ideal para convivir sin renunciar a la intimidad y el descanso que cada uno necesita. Poco a poco vamos viendo algunos detalles a través de sus redes, aunque están siendo bastante cuidadosos.

12.000 euros y mucha exclusividad

Los servicios de la villa superan cualquier expectativa, ya que Al Suave House está concebida para que los visitantes disfruten de una estancia de auténtica desconexión. Entre las instalaciones se incluyen un mezzanine frente al mar, un pabellón infantil perfecto para los más pequeños, una media room equipada para el entretenimiento, así como una cocina de chef con la posibilidad de contratar un cocinero privado. A todo ello se suman las comodidades tecnológicas como el sistema de sonido Sonos y conexión Wi-Fi vía Starlink, que permiten que los huéspedes estén siempre conectados sin importar la distancia.

Siguiendo los datos que hemos consultado, el alojamiento cuenta con servicio diario de limpieza y hasta transfer al aeropuerto, lo que garantiza que cada detalle del viaje esté completamente cubierto. En definitiva, un lugar pensado para que familias como los Casas vivan una experiencia donde el lujo y la exclusividad se convierten en la norma.

El precio, como indicamos, está al alcance de muy pocos bolsillos. Según su web oficial, la estancia en Al Suave House comienza en torno a los 2.000 dólares por noche, lo que equivale aproximadamente a 1.700 euros. Teniendo en cuenta que el complejo exige un mínimo de siete noches de reserva, la familia Casas habría destinado al menos unos 12.000 euros para disfrutar de esta experiencia, sin contar posibles extras como la contratación de un chef privado o actividades complementarias en el entorno. Un desembolso considerable que refleja el nivel de exclusividad del viaje, pero que, sin duda, compensa por la oportunidad de compartir tiempo en familia en un espacio privilegiado y con todo tipo de comodidades.

De este modo, el clan Casas demuestra que, más allá del éxito profesional de Mario o de la popularidad creciente de Óscar, lo más importante para ellos sigue siendo la unión familiar, que en esta ocasión han decidido celebrar en un escenario de ensueño.