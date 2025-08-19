Si haces estas 6 cosas cuando estás de vacaciones, eres de clase media-baja: hay una que la hacemos todos

¿Qué comportamientos tiene la clase media-baja durante las vacaciones? Un grupo de expertos ha publicado un estudio tras analizar los comportamientos de las familias de todo el mundo durante sus viajes, ya sea dentro de un mismo país o en el extranjero. Todo ello mientras millones de personas disfrutan de unas merecidas vacaciones en esta segunda semana de agosto. Consulta en este artículo lo que dicen los expertos sobre la clase media-baja y sus hábitos durante las vacaciones.

El pasado jueves 14 de agosto se inició la segunda operación salida del mes de agosto. Un día antes de la festividad de la Asunción de la Virgen María, millones de españoles iniciaron un periodo de vacaciones que se puede alargar hasta el próximo mes de septiembre. Con motivo de ello, Global English Editing ha realizado una publicación en la que ha analizado los comportamientos que tienen las personas de clase media-baja durante las vacaciones de verano.

Esto viene a colación de un tema que es tendencia en España: el de la clase media. A pesar de que Pedro Sánchez siga presumiendo de la economía española, lo cierto es que muchos españoles que están en situación de empleo tienen problemas para llegar a final de mes y cientos de miles de familias están en situación de vulnerabilidad. El aumento de los precios en mayor proporción que los salarios está acabando con la clase media en nuestro país y los números lo corroboran.

En el último estudio publicado sobre ello por el Centro de Investigaciones Sociológicas, un 44% de la población se identificó como de clase media, mientras que solo un 0,6% reconoció ser de clase alta. En un informe publicado hace ahora dos años, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos también puso números al concepto de clase media y dividió las clases en función de la renta mediana nacional, fijada en 18.316 euros por el Instituto Nacional de Estadística.

La OCDE fijó dentro de la clase media a los que tienen ingresos entre el 75% y el 200% de la renta mediana nacional, que corresponde a una cantidad entre 13.737 y los 36.632 euros brutos. Así que las personas que reciban ingresos de alrededor de 1.343 euros y 3.581 euros al mes pertenecerán a la clase media, siempre según este estudio.

Los comportamientos de la clase media en vacaciones

Global English Editing ha publicado un informe sobre los comportamientos que tienen las personas de la clase media durante las vacaciones. En un estudio que recoge El Economista, esta publicación habla de las ocho cosas que hacen las personas que pertenecen a la clase media-baja cuando inician un viaje. Así que si haces una de estas cosas, que no tengas dudas de que perteneces a esta clase, independientemente de los ingresos que percibas al mes.

Comprar souvenirs baratos

Este estudio revela que comprar souvenirs en masa revela falta de personalidad.

Saturar las redes sociales

Esto se ha convertido en un hábito para todos los viajeros y, según esta publicación, se incrementa en las personas de clase media-baja que quieran dejarlo todo documentado.

Sobrecargar el itinerario e intentar ver todo

Lo habitual es que las personas que no suelen viajar con asiduidad quieran disfrutar de un viaje único sobrecargando el calendario para no perderse nada del viaje. Una característica de las personas de la clase media-baja es querer verlo todo durante el viaje.

Comidas económicas

El gasto en comida es uno de los más importantes durante el viaje y por ello los ciudadanos de clase media-baja, según este informe, priorizan la comida rápida por encima de las locales, que son más caras.

No tener ‘vacaciones’

Según este estudio, las personas de clase media-baja estructuran más los viajes que las de clase alta, que tienen más días libres dentro del itinerario marcado.

Cargar la maleta

Las personas de clase media-baja suelen cargar más cosas en la maleta que las de la clase alta, que suelen optar por comprar en el lugar de destino, según este informe.

Viajes en grupo

Las personas de clase media-baja suelen optar por los viajes en grupo, que son más asequibles.