Calienta la Supercopa y Vadillo advierte que «debemos ir al máximo»

Antonio Vadillo afronta la semifinal de la Supercopa de este sábado ante Movistar Inter con ambición, prudencia y un mensaje claro: el sábado se decidirá por detalles. El técnico reconoce que el equipo llevaba tiempo señalando esta fecha en el calendario. “Es una fecha que teníamos marcada, sabiendo que íbamos a jugar la Supercopa, y cuando supimos que la sede sería Son Moix, la verdad que me hizo muy contento”. El factor casa, sin embargo, no cambia la exigencia del reto.

Vadillo recuerda que el rival ya ha presentado dificultades esta misma temporada. El Palma Futsal cayó en liga, pese a firmar un partido sólido, y también en la prórroga de la Copa del Rey. “Sabemos que va a ser un partido muy difícil, muy complejo. Más allá de estos dos encuentros, sabemos que es un gran rival que nos va a obligar a estar muy concentrados y a hacer bien las cosas”, apunta el entrenador, que prevé “un partido equilibrado, igualado y que se va a decidir por detalles”.

A nivel físico y mental, el técnico transmite confianza tras dos meses de enorme carga competitiva. Asegura que al equipo le han sentado bien estos días de pausa. “Llegamos bien. Es cierto que estos últimos dos meses han sido muy intensos, pero las fiestas nos han servido para descansar. Es un partido con muy poco tiempo de preparación, pero eso nos pasa a todos. Nos llega en un buen momento y lo afrontamos con nuestras máximas garantías”.

Vadillo insiste en que la semifinal exigirá la mejor versión del Palma Futsal. “Tenemos que hacer un gran partido, estar muy mentalizados y competir a nuestro más alto nivel para tener opciones de ganar y pasar la eliminatoria”. El técnico no esconde la situación del vestuario, condicionado por algunas ausencias. “Estamos teniendo bajas: Piqueras sigue fuera y Lin y Charuto están entre algodones. Vamos a apurar las opciones hasta el último día”.

Respecto al título, mantiene la mesura. La Supercopa ilusiona, pero no quiere que el equipo desvíe la mirada del reto inmediato. “El título nacional es una ilusión, como todos los títulos, pero antes de hablar de eso hay que ganar el sábado. Tenemos que tener los pies en el suelo y ser conscientes de la dificultad que va a tener el partido”.

El apoyo del público, una vez más, se perfila como un factor diferencial. Vadillo reconoce que jugar en casa ofrece un impulso extra. “Ya conseguimos nuestro primer título en casa, pero eso no quiere decir nada. Evidentemente es una ventaja: vas a estar arropado por tu público y eso siempre es un plus”. El técnico subraya la importancia del ambiente: “Vamos a intentar aprovechar ese sexto jugador que va a ser la afición. Va a haber momentos de dificultad y sabemos que en los días importantes Son Moix siempre responde. Los necesitamos”.