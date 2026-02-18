El calor está punto de llegar a España y Jorge Rey lo ha confirmado: «Las máximas estarán…»

El experto en el tiempo Jorge Rey lo ha confirmado, el calor está a punto de llegar a España y no es casualidad. Sin duda alguna, tenemos por delante unos días en los que tocará estar muy pendientes de unos cambios que pueden ser fundamentales, en especial, si tenemos en consideración lo que puede pasar en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de conocer lo que puede pasar en estas jornadas en las que el tiempo puede acabar siendo una dura realidad.

Estaremos pendientes de unos cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo esenciales. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente todo puede ser posible. Es hora de conocer el tiempo que va a hacer en nuestro país de acuerdo con unas cabañuelas que pueden acabar siendo las que nos pueden alegrar el día. El calor o al menos, un importante aumento de las temperaturas puede ser una realidad en breve.

Las máximas estarán dándonos una sorpresa

La realidad es que hemos tenido uno de los inviernos más fríos de los últimos tiempos, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca y pueden acabar siendo lo que nos aporte un destacado cambio de tendencia. Tocará empezar a visualizar una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos darán la posibilidad de descubrir un nuevo cambio.

De este frío y lluvia de los últimos tiempos que nadie vio llegar, nos espera un importante cambio que vamos a ver llegar de una forma que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Un giro importante que puede convertirse en algo muy especial, en estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar.

Lo ha confirmado uno de los expertos en el tiempo que ya parece que nos lanza un pequeño respiro de cara a una primavera que está más cerca de lo que nos imaginaríamos. Es hora de conocer un poco mejor que es lo que puede pasar en estos días en los que cada detalle cuenta de una forma sorprendente.

Jorge Rey confirma que el calor está a punto de llegar a España

Está a punto de llegar a España un calor que Jorge Rey confirma y que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa. En algunos puntos del país ya podremos sacar las sandalias o la manga corta, en estos días en los que las temperaturas ya realizan una transición de las bajas a un ascenso considerable que nos explica en sus redes sociales.

Este vídeo viral de Jorge Rey coincide con una previsión del tiempo que la AEMET se encarga de explicar: «Se prevé el paso de un frente por la Península que, de oeste a este, tenderá a dejar cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del territorio, con un predominio de cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas en los tercios este y sureste, así como en Baleares durante la mayor parte del día. Este frente, y la posterior descarga fría, dejarán precipitaciones en la mitad norte de la vertiente atlántica, área cantábrica, alto Ebro y entorno pirenaico, pudiendo afectar a otras regiones a excepción del este y sureste. Se prevén más abundantes cuanto más al noroeste, pudiendo ser fuertes o persistentes en el oeste de Galicia. Asimismo, podrá darse alguna tormenta ocasional en regiones del norte peninsular. Nevará a una cota de 1200-1500 metros, disminuyendo a 900-1200m en el extremo norte y a una cota de 1500/1900m en el resto. Cielos poco nubosos o despejados en Canarias.

Probables nieblas matinales en las campiñas del sur de Andalucía, así como en zonas bajas del nordeste. Brumas frontales en el noroeste peninsular. Posibles restos de calima ligera en Canarias. Las temperaturas descenderán en la mayor parte del país, exceptuando las máximas, que aumentarán en el Cantábrico oriental, Pirineo y nordeste de Cataluña. Heladas localmente débiles en el Pirineo».

Siguiendo con la misma explicación: «Predominará viento moderado de componentes oeste y sur en la Península y Baleares, en general flojo en interiores del tercio nordeste y suroeste peninsular y con intensidad de fuerte en litorales del extremo noroeste y Alborán. Se esperan rachas muy fuertes en amplias zonas del tercio norte, también a partir de la tarde en interiores del este y sureste peninsular y Pirineos y posibles en Alborán. En Canarias, alisio con intervalos de fuerte en zonas expuestas. Precipitaciones que pueden ser puntualmente fuertes o persistentes en Galicia. Rachas muy fuertes en el tercio norte peninsular que se extenderán a zonas altas del extremo este y sureste a partir de la tarde».