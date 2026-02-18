Cielo poco nuboso con nubosidad alta y probables brumas y bancos de niebla por la mañana en buena parte de la provincia. Las temperaturas se mantendrán estables, con un ligero descenso de las mínimas en el litoral sur y heladas débiles en el Prepirineo. El viento será flojo, aumentando a suroeste moderado en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 18 de febrero

Barcelona: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo de Barcelona se despereza lentamente, ofreciendo un lienzo azul que promete un día agradable. Con temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 18 grados, la jornada se presenta ideal para disfrutar al aire libre. La brisa suave, con vientos de hasta 10 km/h, acariciará la piel, aunque la humedad, que alcanzará su punto máximo en un 90%, puede hacer que el ambiente se sienta un poco cargado.

A medida que avance la tarde, el sol se mostrará en todo su esplendor, iluminando la ciudad hasta su ocaso a las 18:28. No se prevén lluvias, lo que permite que los barceloneses se aventuren sin preocupaciones. La sensación térmica, que podría llegar a ser de 17 grados, hará que el día se sienta cálido y acogedor, perfecto para pasear por las calles o disfrutar de una terraza.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y lluvias a la vista

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 10 grados y un cielo cubierto que invita a la reflexión. A medida que avanza el día, el viento del sur soplará con fuerza, alcanzando hasta 15 km/h y las lluvias podrían hacer su aparición, especialmente en la tarde.

El contraste es notable: mientras la mañana se presenta tranquila, la tarde traerá consigo un descenso térmico que podría hacer que la sensación térmica baje hasta los 8 grados. Con una humedad que puede llegar al 95%, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo se tornará más inestable y fresco.

Cielo despejado y ambiente agradable en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:42. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, rondando los 10 grados y la sensación térmica será similar, lo que hará que el ambiente se sienta agradable. La humedad, aunque moderada, puede dar una ligera sensación de pesadez, alcanzando un 50% en su mínimo.

Por la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado, con temperaturas que alcanzarán los 17 grados. El viento soplará del sur a una velocidad de 10 km/h, con algunas ráfagas que podrían llegar a los 30 km/h, así que se recomienda precaución. La jornada se desarrollará sin probabilidad de lluvia, permitiendo disfrutar de un día tranquilo hasta la puesta del sol a las 18:28.

Cielo despejado y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo que alternará entre algunas nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 19 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable, sin riesgo de lluvia ni vientos fuertes que puedan incomodar.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. La sensación térmica será placentera, lo que invita a aprovechar el buen tiempo y disfrutar de los espacios abiertos.