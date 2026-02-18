Previsión AEMET: Andalucía con nubes, lluvias débiles y vientos moderados hoy

En el conjunto del territorio andaluz, se prevén intervalos de cielos nubosos, con nubes altas en la vertiente mediterránea y nubes bajas en el resto, que traerán consigo precipitaciones débiles dispersas al final de la tarde. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso o se mantendrán sin cambios, mientras que los vientos serán flojos y variables, aumentando a moderados de componente oeste a partir del mediodía, con intervalos fuertes y rachas muy intensas en el litoral y en cotas altas del tercio oriental.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 18 de febrero

Cielo nublado y ambiente cálido en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que no amenazan con lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 21 grados, ofreciendo un ambiente agradable, aunque la sensación térmica podría llegar a ser un poco más fresca por la mañana. A medida que el sol asome a las 08:09, la brisa suave del viento, que soplará a unos 10 km/h, aportará un toque de frescura a la atmósfera.

Ya por la tarde, el sol brillará con más fuerza y la temperatura alcanzará su punto máximo, creando un ambiente cálido y acogedor. La humedad, que se mantendrá en niveles moderados, hará que el aire se sienta un poco cargado, pero sin llegar a ser incómodo. Con la puesta del sol a las 19:06, los sevillanos podrán disfrutar de unas horas de luz dorada, perfectas para pasear y disfrutar de la belleza de la ciudad.

Córdoba: nubes y viento fuerte con posibilidad de lluvia

Las nubes se agrupan en el horizonte, presagiando un día de inestabilidad en Córdoba. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 7 grados y un cielo que se mantiene mayormente nublado. A medida que avanza el día, el viento del sur soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h y la probabilidad de lluvia se incrementará, especialmente en la tarde-noche.

La transición entre la mañana y la tarde será notable, con un ligero ascenso en la temperatura que podría llegar a los 16 grados, pero la sensación térmica se mantendrá más baja debido a la humedad, que alcanzará el 100%. Con un 15% de probabilidad de lluvia, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el viento puede hacer que la sensación de frío sea más intensa.

En Huelva, cielo alternando sol y nubes

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de sol y algunas nubes. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 17 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre.

La brisa será suave, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo para las actividades diarias. Es un buen momento para salir a disfrutar de la ciudad, ya sea en una caminata por el parque o en una terraza con amigos.

Ambiente variable con nubes y viento en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondan los 13 grados, aunque la sensación térmica puede descender hasta los 12. A medida que avanza la mañana, la temperatura irá subiendo hasta alcanzar los 16 grados, con una humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, lo que hará que el ambiente se sienta algo pesado. La probabilidad de lluvia es baja, así que no se espera que las nubes traigan sorpresas.

Por la tarde, el cielo seguirá parcialmente nublado y la temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados. Sin embargo, hay un 25% de probabilidad de lluvia en la tarde-noche, así que es recomendable estar preparado. El viento soplará del norte a una velocidad media de 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, así que se sentirá un poco fresco. Con 11 horas de luz, la jornada promete ser variable, ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad.

Jaén: cielos despejados y sol a la tarde

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 9 grados. A medida que avanza el día, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una máxima de 18 grados por la tarde. Sin embargo, hay que estar atentos, ya que la probabilidad de lluvia aumenta hacia la noche. Se recomienda llevar una chaqueta ligera y disfrutar de las horas de sol, perfectas para un paseo al aire libre antes de que caiga la tarde.

Cielo despejado y brisa agradable en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 11 grados. A medida que avanza el día, el mercurio se eleva hasta alcanzar los 22 grados, mientras el viento sopla del noreste a una velocidad media de 15 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes, aunque no se esperan precipitaciones. Se recomienda aprovechar el buen tiempo de la mañana para actividades al aire libre, ya que la sensación térmica máxima alcanzará los 23 grados, ideal para disfrutar de la ciudad.

Granada: cielo despejado y ambiente cálido

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 9 grados, ideal para disfrutar de un paseo. A medida que avance el día, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando una máxima de 18 grados por la tarde, con un cielo que se mantendrá mayormente soleado.

Es recomendable llevar una chaqueta ligera por la mañana, pero a medida que el sol brille, será suficiente con una camiseta. La brisa suave del viento, que soplará a unos 10 km/h, hará que la sensación térmica sea agradable, así que aprovecha para salir y disfrutar de este bonito día.

Almería: cielo despejado y brisa suave

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco de la mañana, con temperaturas que rondan los 14 grados. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 20 grados, mientras el viento del sur sopla suavemente a 10 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes y un ligero descenso en la sensación térmica, así que es recomendable llevar una chaqueta ligera. La humedad se mantendrá en niveles moderados, por lo que será un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre antes de que el sol se esconda a las 18:52.