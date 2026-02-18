Carlos Alcaraz – Khachanov: cuándo es, a qué hora empieza y canal de TV para ver gratis en directo los cuartos del ATP de Doha

Carlos Alcaraz busca estar en las semifinales del ATP 500 de Doha 2026 y para ello tendrá que superara a un rival complicado como es Karén Khachanov, aunque hay que reconocer que al murciano siempre se le ha dado bien este contrincante. A continuación te contamos cuándo es, el horario y el canal de televisión para ver en directo este partidazo de los cuartos de final.

A qué hora juega Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Doha 2026 contra Karén Khachanov

Carlos Alcaraz se ha plantado en los cuartos de final del ATP 500 de Doha 2026, donde se tendrá que ver las caras ante un Karén Khachanov que se lo intentará poner lo más complicado al murciano, ya que llegados a esta ronda no habrá encuentro fácil y ambos quieren estar en las semifinales. El flamante campeón del Open de Australia se cargó por 6-4 y 7-6 a Arthur Rinderknech en los dieciseisavos y en los octavos su víctima fue otro francés. En este caso hablamos de un Valentin Royer que se llevó un 6-2 y 7-5.

Durante la historia de este torneo sólo ha habido tres tenistas españoles que han conseguido coronarse en Qatar. Entre ellos, como era de esperar, estaría Rafa Nadal, que mordió el metal en esta competición en una ocasión, al igual que David Ferrer. Roberto Bautista es el único que lo ha conquistado en dos ocasiones y ahora Carlos Alcaraz espera colarse en este selecto grupo. El murciano espera poder levantar el título de este ATP 500 de Doha que subió de categoría el año pasado, ya que antes era un 250.

La organización de este torneo que se está celebrando en Qatar ha decidido programar este emocionante Carlos Alcaraz – Khachanov que corresponde a los cuartos de final del ATP 500 de Doha 2026 para este jueves 19 de febrero. El horario escogido para este partidazo que se disputará en la pista central del Khalifa International Complex en el que el murciano peleará por un billete para las semifinales fue el de las 17:30 horas, una menos en las Islas Canarias.

Horario del partido de Carlos Alcaraz – Khachanov en el ATP 500 de Doha 2026

El año 2026 ha arrancado de la mejor manera para Carlos Alcaraz y aún puede ser mejor si consigue ganar este ATP 500 de Doha 2026, algo que no será fácil, pero que está un paso más cerca de lograrlo. De momento, de lo que el murciano puede presumir es de haber conquistado por primera vez en su carrera el Open de Australia y de convertirse así en el tenista más joven en ganar los cuatro Grand Slam. Hay que destacar también que está viviendo una nueva aventura deportiva, ya que el de El Palmar y Juan Carlos Ferrero separaron sus caminos y ahora Samuel López es su entrenador.

Este emocionante Carlos Alcaraz – Khachanov de cuartos de final del ATP 500 de Doha 2026 se celebrará este jueves 19 de febrero a las 17:30 horas (horario peninsular). Estos dos tenistas se han enfrentado en cinco ocasiones y en todas ellas ha salido vencedor el murciano. La más reciente fue en el Masters 1000 de Roma y ahora el número uno del ranking de la ATP busca sumar un triunfo más a su cara a cara.

Dónde ver el ATP 500 de Doha 2026 con Carlos Alcaraz por TV y online en vivo

Movistar+ fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva los diferentes encuentros que se disputen en esta competición celebrada en Qatar. Este Carlos Alcaraz – Khachanov de los cuartos de final del ATP 500 de Doha 2026 se podrá ver por televisión en directo a través de canales como Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Tenemos que recordar que este operador es de pago, así que este choque del murciano no se podrá ver gratis por la TV.

Todos aquellos seguidores incondicionales del tenista de El Palmar también tienen la opción de ver en directo en streaming y en vivo online este apasionante Carlos Alcaraz – Khachanov de los cuartos de final del ATP 500 de Doha 2026 mediante al app de Movistar+. Esta aplicación se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Este medio también pone a disposición de sus clientes su página web para que puedan acceder con un ordenador. Habría que tener en cuenta la opción de pago de la app de Tennis TV, que tiene los derechos de todos los torneos de la ATP, salvo de los cuatro Grand Slam.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO vas a poder encontrar la mejor información diaria sobre todo lo que ocurra en este apasionante ATP 500 de Doha 2026, donde el único tenista español que sigue con vida es el murciano. Cuando termine el Carlos Alcaraz – Khachanov publicaremos la crónica y compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que nos puedan llegar desde el Khalifa International Complex.

Dónde escuchar por radio el partido Carlos Alcaraz – Khachanov del ATP 500 de Doha 2026

Además, todos los amantes de este vibrante deporte que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online el Carlos Alcaraz – Khachanov que corresponde a los cuartos de final del ATP 500 de Doha 2026 tienen que saber que lo podrán escuchar por la radio gratis. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, RNE u Onda Cero podrían conectar con Qatar para contar lo que esté haciendo el tenista de El Palmar.