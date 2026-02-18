Quién es José Ángel González: edad, familia, CV y trayectoria del DAO de la Policía acusado de agresión sexual

José Ángel González Jiménez es un policía español de larga trayectoria que ocupaba el cargo de Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, es decir, el número dos operativo del cuerpo y máximo responsable de la acción policial en todo el país.

¿Cuántos años tiene?

José Ángel González nació el 19 de diciembre de 1959 en Aguilar del Río de la Hama, en La Rioja (España).

Su familia: mujer e hijos

No existe información pública detallada sobre la familia inmediata (esposa o hijos) de José Ángel González Jiménez, quien hasta este 17 de febrero estuvo como Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional de España.

Formación y trayectoria profesional

José Ángel González ingresó en la Policía Nacional en 1984 y, además, cursó formación en la Academia General Militar. Su carrera dentro del cuerpo fue progresiva y marcada por puestos de alta responsabilidad:

Jefe superior de Policía en Melilla (2014).

(2014). Jefe superior de Policía en Aragón (2017).

(2017). Comisario provincial en Valladolid .

. Jefe de la Unidad de Intervención Policial (UIP), la fuerza antidisturbios de la Policía Nacional.

Finalmente, fue nombrado Director Adjunto Operativo (DAO) el 6 de octubre de 2018, la posición más alta dentro de la estructura técnica y operativa del cuerpo, por debajo solo del Director General, que es un cargo político.

¿Qué ha pasado con el DAO?

El ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, ha dimitido (como informó en primicia OKDIARIO) tras admitirse a trámite la querella que ha presentado una subordinada contra él por agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos, con la agravante de abuso de superioridad.

Así lo han informado a OKDIARIO fuentes del Ministerio del Interior tras destaparse este escándalo contra el número 1 de la Policía Nacional, el primer cargo no político, y mano derecha del ministro Fernando Grande-Marlaska.

El Juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid lo ha citado a declarar el próximo 17 de marzo, así como a la querellante, que es una inspectora con la que éste mantuvo en el pasado una relación de afectividad «caracterizada desde su inicio por una asimetría de poder institucional manifiesta», dado que él ostentaba la máxima responsabilidad operativa dentro del Cuerpo Nacional de Policía.