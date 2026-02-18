Tellado retrata el «feminismo asqueroso» del PSOE: «Carga contra el burka y encubre la violación del DAO»

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha retratado el «feminismo asqueroso» del PSOE una vez que OKDIARIO revelara en primicia la imputación del que fuera el número uno de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, por una presunta violación a una subordinada. Para Tellado, «cargan contra el burka mientras encubren la violación del DAO».

Así se ha expresado la mano derecha de Alberto Núñez Feijóo, presidente nacional del PP, durante la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles y en la que el líder socialista del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha sido uno de los grandes ausentes al encontrarse de viaje oficial a la India para sellar acuerdos comerciales.

Tellado, que ha vertido sus críticas contra la vicepresidente primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, no ha sido ajeno a la primicia desvelada por este periódico sobre la querella por agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos que presentó una funcionaria de la Policía Nacional contra el más alto cargo uniformado cuerpo policial, el Director Adjunto Operativo (DAO).

«Vaya feminismo asqueroso el de esta izquierda, en contra de prohibir el burka pero a favor de encubrir violaciones de un mando policial», ha destacado Tellado. «Para esto han quedado ustedes», ha pronunciado entre aplausos de los suyos dirigiéndose a la bancada socialista.

El diputado popular, que también se ha dirigido hacia al jefe del DAO, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, la ha instado directamente a presentar su dimisión tras destaparse el escándalo. «Señor Marlaska, da nauseas verle sentado en el banco azul», ha reseñado Tellado.

«Todo un ministro de Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación», ha pronunciado. «Son ustedes encubridores de presuntos delincuentes, pudren todo lo que tocan», ha destacado el propio Tellado ante la mirada atónica del titular de Interior.

