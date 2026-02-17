Armengol da un mitin sanchista al homenajear la Constitución: «Somos una economía en crecimiento»

La presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, ha dado un mitin para ensalzar al Gobierno de Pedro Sánchez durante su discurso en el homenaje a la Constitución Española en el Congreso de los Diputados. «Somos una economía en constante crecimiento», ha manifestado la tercera autoridad del Estado desde la presidencia del Congreso.

«Somos un referente de progreso y de derechos a nivel internacional», ha puesto en valor la dirigente socialista. Armengol ha señalado que las instituciones supranacionales «se hacen eco de los múltiples avances sociales y de una economía en constante crecimiento».

«Somos un modelo de progreso social en Europa», se ha vanagloriado la ex presidenta del Govern Balear. Y ha incidido en que las principales materias por las que se reconoce a nuestro país son por la «igualdad, derechos laborales y protección social».

«Somos líderes en transición ecológica y competitivos en transición digital», ha continuado Armengol. Además, ha asegurado que el país es «puntero en transparencia y rendición de cuentas», pese a que el actual Gobierno de Sánchez está marcado por la trama del PSOE que pese a haber afectado al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y a los dos últimos secretarios de Organización del principal partido del Ejecutivo.

«Luchamos contra la desinformación», ha espetado la presidenta del Congreso. Este Ejecutivo, sin embargo, a lo largo de los siete años de legislatura, ha incurrido en la difusión de varias noticias que resultaron no ser ciertas. «Estamos entre los países con las mejores condiciones para ejercer el periodismo libre y veraz, condición sine qua non en una democracia», ha añadido.

«Somos, en definitiva, un país definido por sus valores: solidaridad, pluralidad, diversidad, Justicia, paz social, dignidad, igualdad, libertad», ha manifestado. Y ha continuado: «Estos valores que nos definen y que se desprenden del texto de nuestra norma básica son el motor que nos debe empujar a seguir trabajando por una sociedad aún más próspera, un país aún más moderno e igualitario».

A su vez, ha hecho un llamamiento a seguir haciendo ese tipo de políticas porque «aún queda camino para cerrar algunas brechas». Entre otras, ha señalado la «igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, una justa distribución de la riqueza, la solución verdadera a la crisis de la vivienda o acercarnos a una descentralización eficaz y amplia».

La presidenta del Congreso ha apelado a la creación de un «mundo común». «Una realidad colectiva donde más allá de las diferentes posiciones, podamos construir diques de protección y garantía de los derechos humanos», ha abundado. «Si hay algo que hoy en día está en crisis es ese mundo común», ha continuado.

En este punto y de forma implícita, la dirigente socialista ha lanzado una crítica al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien en repetidas ocasiones el Gobierno ha acusado de violar la legalidad internacional.