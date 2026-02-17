Sánchez llega al homenaje a la Constitución en el Congreso entre abucheos: «¡Vete, no te queremos!»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido recibido este martes entre abucheos y gritos a su llegada al Congreso de los Diputados, donde asiste al acto homenaje a la longevidad de la Constitución Española de 1978. «¡Vete, no te queremos!», le han increpado desde la lejanía los ciudadanos. El Rey Felipe VI, al contrario que Sánchez, ha saludado antes de su entrada a la Cámara Baja a los presentes, que le han recibido de manera mucho más positiva que al jefe del Ejecutivo.

Las protestas vertidas hacia Sánchez se han prolongado varios segundos, desde que el presidente del Gobierno se ha bajado del coche oficial y hasta su entrada en el Congreso, tras saludar a los presidentes del Congreso, Senado, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. «¡Vete a tomar por culo!», le ha espetado una ciudadana, que también ha reflejado otro grito reseñable. «¡Vete de España, no te queremos!».

En la misma línea y con abucheos de fondo, se han escuchado gritos de «¡asesino!» dirigidos a Pedro Sánchez, que, visto el ambiente desfavorable, no se ha dado la vuelta hacia los ciudadanos presentes y se ha introducido en el interior del Congreso, para salir tiempo después y participar en el saludo protocolario a los Reyes.

El acto institucional Nuestra Constitución más longeva ha comenzado a las 12:30 horas de este martes en el Congreso de los Diputados. Sus Majestades los Reyes han sido recibidos en el Patio de Floridablanca por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que llegó minutos antes, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el presidente del Senado, Pedro Rollán, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y la presidenta del Tribunal Supremo, María Isabel Perelló.

Posteriormente, los Reyes se dirigen al Salón de Pasos Perdidos para saludar a los miembros de las Mesas del Congreso y del Senado, a los portavoces de los grupos parlamentarios y al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.