José Luis Ábalos y Koldo García han reaparecido este jueves en el Tribunal Supremo, dejando la imagen del primer ministro de Pedro Sánchez sentado en el banquillo. Ambos están custodiados por policías a ambos lados después de haber sido trasladados al Alto Tribunal desde la prisión de Soto del Real (Madrid).

El ex ministro de Transportes y su ex asesor han sido conducidos esta mañana al Tribunal Supremo para asistir presencialmente a la vista preliminar del juicio por el caso mascarillas. Es la primera vez que salen de la cárcel 77 días después de su ingreso.

Durante la vista se ha podido ver a Koldo García con una chaqueta en la mano tapándose parte del rostro, justo por el lado derecho, donde ha sido sentado su ex jefe, el ex ministro Ábalos.

Unos asientos más a la derecha ha sido ubicado Víctor de Aldama, el empresario que trató con Ábalos y Koldo en el negocio de las mascarillas, y que se encuentra en libertad tras colaborar con la Justicia.

Esta audiencia preliminar al juicio oral se trata de una vista que viene recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), cuyo artículo 785 establece que se «requiere la asistencia del acusado y del abogado defensor».

Ábalos y Koldo, que se encuentran en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre, están obligados a asistir de manera presencial, aunque solo intervengan en la vista sus abogados, que vienen defendiendo que son inocentes y reclaman su libertad.

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para el exministro, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama, que es una petición inferior por haber reconocido los delitos de los que se le acusa, recoge Ep.

Anticorrupción atribuye al exministro y su exasesor presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Al empresario le aplica la atenuante de confesión y le achaca sólo los tres primeros delitos.

Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para Ábalos y su ex asesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.

Sin la defensa de Cerdán

Previamente, antes del inicio de la vista, el Tribunal Supremo ha rechazado la petición de la defensa del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán para personarse en la audiencia preliminar, que se celebra este jueves, del juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia.

A través de una providencia, el Alto Tribunal ha denegado la participación de la defensa de Cerdán -imputado en otra rama de la causa- en esa vista, a la que han acudido el exministro José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, que son los tres acusados en el juicio, previsto para abril. «No ha lugar a la solicitud», señala la resolución sobre la petición del que fuera mano derecha de Pedro Sánchez. Cerdán, que estuvo en prisión entre junio y noviembre del año pasado, se encuentra en situación de libertad provisional.

El Supremo también ha comunicado un nuevo cambio en el tribunal que juzgará este caso. La magistrada Susana Polo ha relevado a Vicente Magro, que había sustituido este miércoles a Ana Ferrer por «necesidades del servicio».

Magro avisó, según otra providencia, de que tiene señalados en fechas próximas un recurso con varios penados en prisión y otros dos de «especial trascendencia», por lo que ha sido reemplazado por Polo, a quien le corresponde por turno.