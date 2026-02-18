Feijóo acusa al Gobierno de «proteger» al DAO de la Policía: «Prescinden de él ahora porque se ha hecho público»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de «tapar y proteger» a José Ángel González, director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional tras violar presuntamente a una subordinada.

«Si el Gobierno ha tenido a un presunto violador al frente de la Policía Nacional, como mínimo, desde hace un mes, y ahora se va, sólo hay una conclusión posible: no prescinden de él por lo que hizo, sino porque se ha hecho público. Lo sabían, lo taparon y le protegieron», ha escrito en redes sociales tras el escándalo que OKDIARIO publicó este martes en primicia.

Ya anoche, nada más conocer la noticia, el líder de los populares dijo que «España se está cayendo a pedazos» y se preguntó «qué más puede pasar en nuestro país». «¿Qué más puede ocurrir si la persona que tiene la obligación de perseguir delitos comete delitos de forma in fraganti y con compañeras de trabajo?», agregó al respecto.

Así las cosas, ha dejado claro que «hay que liberar al país de personas como éstas, y eso empieza por sacar a quien las nombra: Pedro Sánchez».

Interior lo sabía desde enero

El Ministerio del Interior dice que no sabía nada de la presunta agresión sexual del director adjunto operativo de la Policía, pero lo cierto es que la víctima le contó lo ocurrido a la jefa de personal del cuerpo policial y se le ofrecieron cargos a cambio de su silencio.

De hecho, el asesor directo del DAO, el comisario Óscar San Juan González, contactó en julio de 2025 con la agente que había sido presuntamente violada antes para ofrecerle que eligiera libremente su destino profesional a cambio de su silencio.

La propuesta, según recoge una querella criminal presentada el 9 de enero de 2026 ante los tribunales de Madrid y consultada por este periódico, constituye el episodio más explícito de una campaña sistemática de presiones para evitar que la víctima denunciara al comisario principal.