Feijóo: «España se cae a pedazos si el jefe de la Policía de nuestro país está acusado de abusos sexuales»

El PP que preside Alberto Núñez Feijóo ha pedido cuentas al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, tras conocerse en primicia por OKDIARIO la querella contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González, por una presunta agresión sexual a una subordinada. El jefe de la oposición, Núñez Feijóo, se ha preguntado «¿Qué más puede pasar?» en España. Feijóo considera que con este Gobierno «España se cae a pedazos».

«Si el jefe de la Policía de nuestro país está acusado de abusos sexuales y el Gobierno le ratificó no hace mucho tiempo, ¿qué más puede pasar en nuestro país? Esto es lo que nos preguntamos todos. ¿Qué más puede ocurrir que la persona que tiene la obligación de perseguir delitos cometa delitos de forma ‘in fraganti’ y con compañeras de trabajo?», ha indicado Feijóo a los periodistas en los pasillos del Congreso.

Por otro lado, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, también se ha manifestado al respecto y ha preguntado en sus redes sociales al Ejecutivo de Pedro Sánchez si ha puesto como DAO de la Policía Nacional «a un presunto violador» y si utilizó la aprobación en noviembre de 2024 del segundo real decreto de ayudas a la dana para prorrogarle en su cargo, algo que ya advirtieron en aquel momento que «era un escándalo».

«Es terrible»

El portavoz de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, también ha exigido este martes «explicaciones inmediatas» al ministro del Interior, Francisco Grande-Marlaska, tras calificar los supuestos hechos relacionados con el DAO de «imperdonables» e «inaceptables», informa Ep.

«Es terrible que la mano derecha del ministro del Interior presuntamente llamara a una subordinada a su vivienda oficial para violarla. Eso es lo que dicen los medios de comunicación, eso es lo que recogen. Queremos que el ministro arroje luz sobre una cuestión que es imperdonable, inaceptable. Una mujer, una vez más, siendo vejada por un miembro del Gobierno de España», ha añadido De los Santos.

Además, ha señalado que el mando policial querellado fue «blindado» por Marlaska «aprovechando además un decreto sobre la dana». «Lo que estaba haciendo era blindar a un presunto violador. Si se confirman estas noticias, es un ser abyecto que no solamente habría violado a una mujer, sino que además esta mujer era su subordinada, con lo que todo tipo de abuso queda más que evidenciado», ha concluido.