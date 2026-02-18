DAO de la Policía Nacional: qué significa, quién es, qué rango tiene y cuál es su sueldo

El puesto de DAO (Director Adjunto Operativo) dentro de la Policía Nacional es uno de los cargos más relevantes y estratégicos del organigrama policial en España. Aunque sus siglas aparecen con frecuencia en comunicados oficiales, comparecencias públicas y noticias sobre grandes operaciones, no siempre se explica con claridad qué implica esta figura.

Se trata del máximo responsable operativo del cuerpo y ocupa el segundo escalón en la jerarquía, sólo por debajo del Director General de la Policía. Mientras que el Director General ejerce una función más política e institucional (dependiente del Ministerio del Interior), el DAO es quien asume la dirección técnica y operativa diaria del cuerpo. Es decir, es quien coordina y supervisa el funcionamiento real de la Policía Nacional en todo el territorio español.

¿Quién es el DAO?

Hasta hace apenas unas horas, el cargo lo ocupaba José Ángel González Jiménez. La dimisión se produjo después de que un juzgado de Madrid admitiera a trámite una querella contra él por un presunto delito de agresión sexual a una subordinada. Por el momento, el Ministerio del Interior aún no ha nombrado un sucesor oficial; por normativa, en situaciones de vacante, las funciones suelen ser asumidas de forma interina por otros mandos de la estructura operativa hasta un nuevo nombramiento.

¿Qué rango tiene el DAO?

El Director Adjunto Operativo suele ostentar el rango de Comisario Principal, el grado más alto dentro de la escala superior de la Policía Nacional.

El acceso a este rango requiere una larga trayectoria profesional, años de servicio y una carrera consolidada dentro del cuerpo. El puesto de DAO, además, es de libre designación, lo que significa que el Ministerio del Interior puede nombrarlo y cesarlo directamente.

Este carácter de confianza hace que el cargo esté estrechamente vinculado a los cambios de Gobierno o a las reestructuraciones internas dentro del Ministerio.

¿Cuánto cobra?

El salario del Director Adjunto Operativo depende de varios factores retributivos, pero se encuentra entre los más elevados dentro del cuerpo policial. El sueldo del Comisario Principal, rango que ocupa el DAO, se sitúa aproximadamente entre los 60.000 y 70.000 euros brutos anuales, dependiendo de la antigüedad (trienios) y complementos específicos variables.