Dimite Antonio Castillo, considerado el gurú del consejero de Educación destituido por Ayuso

Antonio Castillo Algarra, uno de los directores artísticos del Ballet Español de la Comunidad de Madrid y considerado el gurú del hasta ahora consejero de Educación, Emilio Viciana, ha dimitido este miércoles de su cargo tras la destitución del propio Viciana y las renuncias de tres diputados del PP a sus escaños: Carlota Pasarón, Pablo Possé y Mónica Lavín.

El director y escritor ha comunicado su decisión de cesar en los cargos que ostentaba en la Fundación del Ballet Español, argumentando «razones de coherencia política» y «por completo ajenas al Ballet».

Castillo Algarra también ha agradecido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien hasta ahora era muy afín, el haber recogido en su programa la constitución de este Ballet, así como encargarle su «puesta en marcha». Además, ha tenido palabras de agradecimiento para Viciana y el actual consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, por su «constante apoyo, confianza, consejo y amistad».

La decisión de Castillo Algara de dimitir se produjo en la noche de este martes, después de que tres diputados del PP de la Asamblea de Madrid, vinculados a Castillo Algara, dejaran su escaño en la Cámara regional tras la destitución de Viciana.

Ayuso nombra a Mercedes Zarzalejo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presidido este miércoles la toma de posesión de la nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, que ha jurado su cargo en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, tras el cese de Emilio Viciana, que ha ostentado el cargo durante más de dos años.

En el acto han estado presentes los demás miembros del Consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico, y el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha informado el Gobierno autonómico en un comunicado.