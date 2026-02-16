De Georgina Rodríguez a Isabel Díaz Ayuso: las mujeres que están entendiendo el poder mejor que nadie

Aunar a Rosalía, a Georgina Rodríguez, a Isabel Díaz Ayuso y a Vicky Martín Berrocal en una misma pieza parece no tener mucho sentido. Sin embargo, y aunque son figuras que se sitúan en las antípodas unas de otras, guardan un aspecto común que las vincula: son cuatro mujeres que han sabido entender el poder mejor que nadie. A su manera, cada una ha conseguido proyectar su carrera a lo más alto, utilizando como arma sus capacidades más intrínsecas y sus convencimientos imperantes más personales.

Si nos paramos a analizar a cada una de ellas, Isabel Díaz Ayuso, desde su incursión en la política como presidenta de la Comunidad de Madrid, ha hecho de la necesidad virtud y polarizar titulares ha sido su mayor baza para contraatacar a sus contrincantes a nivel autonómico y nacional. Por otro lado, Rosalía, convencida de sus intenciones, ha conseguido hacer de la vanguardia y el clasicismo un fenómeno mundial al que se han rendido personas de todas las edades. Georgina Rodríguez, procedente de una humilde familia de Jaca, se enamoró de uno de los futbolistas más exitosos del globo y, gracias a su posición, transformó su vida privada en un sólido y exitoso entramado empresarial. Por último, Vicky Martín Berrocal luchó incansablemente para reescribir su propio relato, una historia que habían escrito sus seguidores y detractores y con la que ella no se sentía en absoluto identificada. Estas son las principales claves del éxito de cada una de ellas. Sin embargo, gracias al exhaustivo análisis de la experta en comunicación y relaciones públicas Isidora Forcen, hemos podido conocer mejor aquello que las une.

«No se parecen. No comparten sector. Pero todas comparten algo más interesante que la fama: control», asegura Forcen para a continuación desgranar cada uno de los perfiles.

Isabel Díaz Ayuso y el liderazgo político

Muchos solo ven a Isabel Díaz Ayuso como la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero Isidora va más allá. «Lo interesante es observar su construcción de liderazgo», asegura. Un relato creado a base de la repetición de un mismo mensaje, un posicionamiento nítido y una coherencia narrativa en la que impere la armonía de cara al pueblo. Gracias a estas premisas, «no se diluye» y, independientemente de sus pensamientos ideológicos, por los que puedes amarla o admirarla, «lo que no puedes es ignorarla», sentencia Isidora.

Isabel Díaz Ayuso. (Foto: Gtres)

Rosalía o cómo romper moldes con identidad propia

La intérprete catalana, tal y como indica Forcen, no pidió permiso para ser ambiciosa, solamente llevó a cabo una idea que en su cabeza funcionaba y terminó siendo un auténtico fenómeno de masas. Mezcló tradición y vanguardia y, en los inicios, fue «duramente criticada y analizada al milímetro». Unas opiniones que la fortalecieron y la impulsaron a ser lo que es hoy en día: una de las cantantes españolas con más proyección internacional.

Rosalía en París. (Foto: Gtres)

Siguiendo la línea de análisis de la experta, comprendemos que lo más interesante del perfil de la Motomami no es su talento, sino su control creativo. «Ha diseñado un universo. Ha entendido el valor del silencio. Ha sabido cuándo aparecer y cuándo desaparecer», señala Isidora. Unos movimientos inteligentes y medidos que van más allá de la improvisación y forman parte de su nítida visión empresarial.

Georgina Rodríguez y la economía de la atención

En medio de una sociedad voraz en la que la crítica está a la orden del día. Lo que despunta es raro y lo extravagante no gusta. Es por eso por lo que Georgina Rodríguez es reducida a un simple estereotipo por gran parte de la gente. Ajena a todo esto, la empresaria ha convertido su estética en un activo altamente rentable y su propia historia en un producto muy aceptado. En definitiva, ha sabido llevar a su terreno la economía de la atención, la ha hecho suya, su exposición es dinero y posee una gran capacidad para capitalizar todo lo que toca.

Georgina Rodríguez en un evento en Nueva York. (Foto: Gtres)

El nuevo discurso de Vicky Martín Berrocal

Con un gran bagaje en la crónica social, Vicky inició una nueva vida tras romper su matrimonio con El Cordobés, fruto del que nació su única hija, Alba. Un impasse que le sirvió para desconectar y analizar su trayectoria, algo que le llevó a la conclusión de que el problema no era su exposición mediática pasada, sino la lectura que se hacía de la misma. Por ello comenzó una carrera de fondo para tratar de integrar su vida anterior en la que estaba tratando de construir a base de esfuerzo y sacrificio. Por eso, en vez de enfrentarse a su pasado, se reconcilió con él y lo redirigió de forma sofisticada, huyendo del dramatismo y del victimismo propio de los cambios de etapa.+

Vicky Martín Berrocal. (Foto: Gtres)

Un estudio exhaustivo de la experta en comunicación que concluye con unas contraposiciones claras que resumen la vida de estas cuatro mujeres. «El poder no es volumen. Es coherencia. No es exposición puntual. Es narrativa sostenida y no es aprobación masiva, sino dirección clara».