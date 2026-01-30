El guiño de Isabel Díaz Ayuso al Rey Felipe VI en su cumpleaños frente a la infanta Sofía

Este viernes, 30 de enero, es el cumpleaños del Rey Felipe VI. Sin duda es una jornada muy especial para la Casa Real española, aunque lo cierto es que su agenda no se ha frenado. Al mismo tiempo que el monarca ha protagonizado un encuentro en el Palacio de la Zarzuela con la presidenta de la República de Eslovenia, Nataša Pirc Musar, su hija menor, la infanta Sofía ha llegado a Madrid desde Lisboa para recorrer las nuevas instalaciones de la Fundación ONCE del Perro Guía, en el municipio madrileño de Boadilla del Monte.

Durante el acto, la hermana de la heredera al trono ha estado acompañada por Isabel Díaz Ayuso, quien, lejos de mantenerse en un discreto segundo plano, ha rendido un claro homenaje al Rey Felipe a través de un guiño estilístico que no ha pasado desapercibido. Para la ocasión, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha lucido una blazer de corte recto y solapas asimétricas combinada con unos pantalones rectos y un jersey verde de cuello vuelto que ha acaparado todo el protagonismo del conjunto. Y es que el color de la prenda no ha sido casualidad, ya que tiene una connotación clara relacionada con la Familia Real. En este contexto, el verde se asocia al acrónimo V.E.R.D.E, que significa Viva el Rey de España, un símbolo utilizado tradicionalmente como muestra de apoyo y lealtad al monarca.

Isabel Díaz Ayuso en Madrid. (Foto: Gtres)

De esta manera, Ayuso se ha posicionado de una manera sutil pero significativa al lado de la Familia Real española, rindiendo homenaje al monarca en una jornada especialmente simbólica con motivo de la celebración de su cumpleaños.

En esta ocasión, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dejado más que claro su apoyo al Rey a través de su estilismo, pero lo cierto es que en muchas otras ocasiones también lo ha hecho con emotivos discursos. Como en 2024, cuando se celebraba el X Aniversario de la Proclamación del Rey, momento en el que se deshizo en halagos hacia su labor. «Estos años del reinado de Felipe VI han venido marcados por la estabilidad de la institución en momentos de gran convulsión política para España frente a los cuales el monarca ha sabido transmitir la confianza, serenidad y esperanza demandadas por la sociedad española», expresó públicamente.

La infanta Sofía, testigo del especial guiño de Ayuso a su padre

La infanta Sofía ha abandonado sus estudios en Lisboa por unos días para trasladarse a Madrid y estar con su padre en el día de su cumpleaños. No obstante, aprovechando su presencia en la capital, también ha protagonizado su segundo acto en solitario.

La infanta Sofía en Madrid. (Foto: Gtres)

Para la ocasión, la hija menor de Sus Majestades ha escogido un estilismo de oficina compuesto por una blazer gris, unos vaqueros (no demasiado oscuros) de corte flare y desflecados en el bajo y unos botines planos de color negro perfectos para combatir la lluvia de estos días en la ciudad.