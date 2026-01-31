La otra familia de Georgina Rodríguez que opaca su felicidad con Cristina Ronaldo

La vida Georgina Rodríguez cambiaba por completo desde que conociese a Cristiano Ronaldo. Y es que la modelo no tuvo problema alguno en dejar atrás su pasado, para formar una preciosa familia junto al futbolista. Pese a ello, hay ciertos fantasmas que insisten en perseguirla, y es que no es la primera vez que alguien busca exponer a Rodríguez públicamente.

De hecho, su propio tío arremetía con dureza contra ella, acusándola de haberse olvidado de los suyos desde que está con Ronaldo. En concreto, Jesús Hernández, quien no dudo en calificarla como una una «mujer malvada».

Georgina Rodríguez. (Foto: Gtres)

Las graves acusaciones de la «otra familia» de Georgina Rodríguez

«Puede que se sienta avergonzada y que se considere mejor que nosotros porque no vivimos con sus mismos lujos», sentenciaba en el diario The Sun. «Pero yo nunca le he pedido nada. Ella tan solo nos ha llamado una o dos veces desde que salió a la luz que salía con Cristiano Ronaldo», aseguraba el hombre en cuestión. Muy dolido, explicaba que él se había encargado de criar a Georgina cuando su padre, Jorge Rodríguez, terminó en prisión por tráfico de drogas. De ahí, que le moleste tanto que la modelo se haya olvidado de esta parte de su familia.

«Yo era el encargado de mantener a Georgina y a su hermana, de comprarles ropa, de pagar la electricidad y el agua», detallaba. «Yo hice todo. Georgina vivió conmigo durante su adolescencia hasta el día en que mandaron a mi cuñado de vuelta a su país». En todo este tiempo, Jesús asegura que ha intentado contactar con su sobrina en innumerables ocasiones, pero nunca ha tenido éxito e incluso llegó a escribirle al propio Cristiano Ronaldo: «Si quieres saber más, contáctame y te lo diré».

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. (Foto: Gtres)

Acusaciones sobre las que también se pronunció Lidia, su esposa, quien también de mostraba dispuesta a desenmascararla. «Hemos tratado de llamarla pero parece que ha cambiado su número. Ahora todo el mundo se va a enterar de lo sinvergüenza que es. ¿Por qué nunca nos dijo que su padre había muerto? No se pueden ocultar cosas como esas», sentenciaba molesta.

La hermana de la que no quiere saber nada

Además, ellos no son los únicos que decidieron hablar, sino también Patricia, medio hermana de Georgina, fruto de un matrimonio anterior de su padre. «Cuando fue el cumpleaños de mi hijo, le pregunté si le podía pedir a Cristiano que firmara una camiseta para mi pequeño y ella dijo que no, que no iba a molestarlo ya que él estaba en sus vacaciones», desvelaba ella a su vez.

De hecho, Patricia también le reprochaba a la joven que no se hubiese preocupado lo más mínimo por el estado de Jorge Rodríguez después de que sufriese un infarto cerebrovascular que le hizo necesitar cuidados permanentes. «Me duele que Georgina haya ido a verlo tan solo una vez en todo este tiempo. Mi padre siempre dice que nos extraña», apuntaba en aquel momento.

Georgina Rodríguez y su hermana Ivana. (Foto: Gtres)

Un vínculo familiar sobre el que la novia de Cristiano Ronaldo ha evitado pronunciarse públicamente, haciendo oídos sordos. Sin embargo, a día de hoy siguen reprochándole que no tenga problema alguno en manifestar el profundo efecto que siente por su hermana mayor, Ivana, pero prefiera borrar por completo al resto de su familia.