Cristiano Ronaldo pone fecha y lugar a su boda con Georgina Rodríguez

El pasado 11 de agosto, Georgina Rodríguez sorprendió a todos sus seguidores de Instagram tras publicar una imagen de un anillo de compromiso (valorado en más de seis millones de euros) y anunciar que se casaba con Cristiano Ronaldo, su pareja desde hace más de diez años. «Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas», escribía en el post. Como no podía ser de otra manera, las reacciones no tardaron en llegar, al igual que los rumores y las incógnitas, ya que desde entonces no se han vuelto a conocer detalles sobre la boda, la cual promete convertirse en una de las más exclusivas de los últimos tiempos. Sin embargo, rompiendo con esta expectación, el futbolista ha concedido una reciente entrevista al periodista Piers Morgan en la que ha revelado la fecha y el lugar donde sellará su amor junto a la de Jaca en el altar.

«Todavía no tenemos fecha para la boda, pero espero que sea después de la Copa Mundial de la FIFA, ya con la Copa», revelaba Cristiano, añadiendo que el lugar tampoco estaba reservado, pero que le gustaría que fuera en Funchal, la isla de Madeira en la que él nació. Así, todo parece indicar que será después del verano de 2026 cuando la pareja se de el «sí, quiero», aunque hizo hincapié en que a Georgina «no le gustan las grandes fiestas y que prefiere las celebraciones privadas», algo que ha asegurado que respetará.

Sacando a relucir su faceta más cercana y sincera, el considerado toda una leyenda del fútbol también narró cómo vivió el momento de pedirle matrimonio a Georgina. «Fue algo curioso, porque ella me pidió que le regalara un anillo, porque uno de sus sueños era tener una piedra bonita. Trabajé duro y finalmente encontré el que le gustaba. Hablé con mi amigo y le dije: Escucha, guárdalo. Lo haremos esta noche durante la cena y después le pediré matrimonio. Y eso es lo que hicimos. Después de quedarme a solas con ella, uno de mis amigos cogió el teléfono y empezó a grabar. Era como la la 1:00 de la madrugada. Mis hijas estaban en la cama, durmiendo, Alana y Eva. Y cuando mi amigo me dio el anillo para ofrecérselo a Gio, yo se lo estaba dando y mis dos niñas entraron y dijeron: Papá, le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se case contigo. Y yo dije: Es el momento adecuado para decir que sí. Era el momento adecuado, y Gio no se lo creía», recordaba.

Justificando su decisión, el portugués confesaba al periodista mencionado que pidió matrimonio a Georgina porque considera que, además de ser el momento adecuado, «es la persona a la que más quiere». «Es el amor de mi vida. Así que creo que es el momento adecuado. Nada va a cambiar solo porque nos vayamos a casar. Es solo un bonito capítulo de la vida», concluía.