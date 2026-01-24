El emotivo reencuentro de Georgina Rodríguez y su hermana en una iglesia de Madrid

Georgina Rodríguez está instalada en Riad, la ciudad de Arabia Saudí a la que pertenece el Al-Nassr F. C., el equipo en el que actualmente milita Cristiano Ronaldo. No obstante, su amor por España la lleva a viajar asiduamente a su tierra natal, en la que también tiene una base de operaciones. El futbolista y la creadora de contenido posee una lujosa casa unifamiliar en la exclusiva urbanización La Finca, en Pozuelo de Alarcón, donde se instalan cuando visitan la capital española. Cuando pasa días en Madrid, le gusta reencontrarse con sus amigos y también con su familia. Ha sido con su hermana Ivana, que ha viajado desde Gijón —donde reside con su pareja y sus hijas—, con la que ha disfrutado de uno de sus planes favoritos. Ambas han compartido su jornada en redes sociales, donde juntas atesoran más de 71 millones de seguidores.

«Visita a mi Dios con mi Sis», ha escrito la empresaria junto a un corazón rosa. Una frase que ha acompañado de un carrusel de fotografías en las que se la puede ver junto a su hermana en el templo Santa María de Caná, ubicado en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón. En la primera de ellas, la prometida del astro del fútbol aparece realizando sus plegarias ante Jesús crucificado. En la segunda, observa una imagen de la Virgen María que sostiene un pergamino donde se puede leer: «Haced lo que Él os diga». En la tercera, tanto Georgina como Ivana hacen su donativo y encienden una vela mientras piden al Altísimo y rezan por los suyos.

En el post, uno de los primeros comentarios ha sido el de la propia Ivana. «Qué alegría este reencuentro de hermanas», ha exclamado. «Fugaz pero precioso», ha indicado. En sus palabras, ha desvelado que, además de compartir la fe, han saboreado uno de los platos favoritos de la influencer: «Misa e ibéricos», ha desvelado. Una ración de exquisito lomo que también ha quedado reflejada en las fotografías.

Georgina e Ivana Rodríguez. (Foto: Instagram)

El look de Georgina Rodríguez para ir a misa

Para acudir a su templo de confianza, donde ya ha estado en otras ocasiones, Georgina Rodríguez ha elegido un llamativo look. Con el fin de enfrentar las bajas temperaturas que registra la Comunidad de Madrid, la empresaria ha seleccionado de su exclusivo vestidor un imponente abrigo de pelo en tonos marrones. Una prenda de estilo batín, cerrada con un cinturón que enmarcaba su cintura y con un largo que llegaba casi hasta el tobillo. Bajo este diseño, Rodríguez llevaba unas botas blancas de cocodrilo terminadas en pico, con la caña arrugada y vertiginoso tacón de aguja.

Georgina Rodríguez en el Festival de Cine de Venecia. (Foto: Gtres)

Junto a lo descrito, también ha llevado diversas joyas y, entre ellas, el escandaloso anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le regaló hace unos meses y que fue objeto de deseo de muchas, pero inalcanzable. La alhaja en cuestión, compuesta por un gran diamante ovalado de entre 40 y 45 quilates flanqueado por piedras laterales, alcanzaba en precio la friolera cantidad de más de 6 millones de euros, según indicaron diversos medios como Forbes o Vogue España.