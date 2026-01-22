Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han decidido poner a la venta la lujosa mansión que habían construido en la exclusiva urbanización de Quinta da Marinha, en Cascais, Portugal, por 35 millones de euros, la misma cifra que invirtieron en la obra. Esta impresionante vivienda, diseñada para convertirse en la residencia principal de la familia tras la retirada de CR7, ocupa una parcela de 12.000 metros cuadrados y cuenta con detalles de lujo que la convierten en la casa más cara del país. Con tres plantas repletas de luz natural gracias a grandes ventanales, la propiedad incluye ocho dormitorios, cine privado, gimnasio, sala de masajes, dos piscinas -una exterior tipo infinity y otra cubierta con cristal y paso inferior-, y un garaje capaz de albergar más de 20 coches, además de contar con grifería de oro macizo, mármol italiano y un mural exclusivo creado por Louis Vuitton.

La construcción de esta villa no estuvo exenta de dificultades. Durante seis años, la pareja enfrentó retrasos, cambios en el equipo de obra y ajustes en el diseño que hicieron que el presupuesto inicial, de 19,7 millones de euros, se disparara hasta los 35 millones finales. Además, Cristiano Ronaldo intentó adquirir terrenos colindantes para garantizar la privacidad de la familia, pero los propietarios se negaron, hecho que parece haber sido decisivo para tomar la decisión de vender. A pesar de su diseño impecable y de contar con todas las comodidades de lujo, la vivienda no ofrecía la intimidad que buscaban, especialmente porque algunos vecinos y los centros deportivos y hoteles cercanos permitían vistas directas a la propiedad.

Georgina Rodríguez y Cristiano. (Foto: Gtres)

La mansión había sido concebida como un santuario para la familia tras la carrera deportiva de Ronaldo, incluyendo espacios dedicados al entretenimiento y el bienestar, con una pista de tenis privada, amplias zonas sociales y jardines cuidadosamente diseñados. Sin embargo, la falta de privacidad y la visibilidad desde distintos puntos de la urbanización hicieron que la experiencia de habitar la villa no fuera la esperada. La urbanización, rodeada de campos de golf y centros ecuestres, aunque exclusiva, no permitió a la pareja disfrutar de la tranquilidad y el aislamiento que buscaban tras años de vida pública intensa.

Además de ser un hogar de ensueño, la propiedad representaba una inversión de alto nivel en el mercado inmobiliario de lujo portugués. El diseño combinaba contemporaneidad y confort, integrando elementos artísticos y materiales de alta gama que reflejaban la personalidad de la pareja y la ambición de Ronaldo por tener un espacio que uniera privacidad, elegancia y exclusividad. La villa contaba con un cine privado, gimnasio completo y sala de masajes, mientras que las piscinas, la exterior tipo infinity y la cubierta con paso inferior, reforzaban la sensación de lujo extremo. El garaje subterráneo también demostraba la atención a cada detalle, desde el ocio hasta la seguridad y comodidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)

A pesar de todas estas características, Cristiano y Georgina han preferido vender la propiedad y buscar un lugar que cumpla mejor con sus necesidades de intimidad y tranquilidad. La casa, que debía ser su refugio tras la retirada del futbolista del Al-Nassr de Arabia Saudí, nunca llegó a convertirse en el hogar que soñaban, y ahora se presenta al mercado como una oportunidad única para cualquier comprador con altos estándares de lujo y exclusividad. Con su precio de venta de 35 millones de euros, la villa refleja no solo la inversión económica sino también el esfuerzo y la visión que la pareja puso en cada detalle durante más de seis años de construcción y remodelación.

Esta decisión marca un capítulo inesperado en la vida de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, quienes deberán buscar un nuevo hogar que combine lujo, comodidad y, sobre todo, la privacidad que no pudieron disfrutar en Quinta da Marinha.