Ivanna, la hermana de Georgina Rodríguez, ha dado el salto a la pequeña pantalla. La creadora de contenidos forma parte del casting de la nueva edición Top Chef junto a otros rostros conocidos como Belén Esteban, Natalia Rodríguez, Luis Merlo, Nicolás Coronado, Alejandra Osborne o Roi Méndez, con los que ha mostrado una gran complicidad en la previa al talent culinario. Si resultara ganadora, la cuñada de Cristiano Ronaldo obtendría un premio de 100.000 euros que destinaría a una ONG de su elección. A expensas de saber si resultará vencedora, la empresaria ha desvelado cuál es su objetivo en el programa y, además, ha hablado sobre su hermana y el futbolista.

El objetivo de Ivanna Rodríguez en la tele

Hace justo doce años que era Katia Aveiro, la hermana de Cristiano Ronaldo, la que daba el salto a la televisión de la mano de Supervivientes. Al igual que en su momento la cantante portuguesa -que se dio a conocer por la fama del futbolista-, Ivanna ha llegado a este talent para demostrar su pasión por la cocina y para que se le conozca más allá de Georgina. «Esto está siendo una aventura, nos lo estamos pasando muy bien y estoy aprendiendo mucho. Nunca me imaginé en televisión y menos en un programa de postres. No quiero que acabe esta experiencia. Fue un sorprensón. Tenía otro proyecto y tuve que posponerlo», ha comenzado diciendo.

Ivanna Rodríguez en la presentación de ‘Top Chef’. (Foto: Gtres)

La empresaria ha desvelado que, para su salto a la televisión, ha contado con el apoyo de su hermana -ya que en un principio Ivanna no estaba segura de aceptar el reto-: «Lo consulté con mi hermana y yo al principio dudaba -refiriéndose a su participación- y ella me dijo que tirase para adelante, para que supiera lo que es estar delante de una cámara. Seguí su consejo y lo estoy disfrutando, pero no me arrepiento».

La opinión de Georgina y Cristiano

Sin embargo, la hermana de Georgina ha explicado que es su oportunidad para que la gente la descubra más allá de la fama de su familiar: «De mí suelen decir que soy muy divertida, espontánea, dicharachera y muy meticulosa. Es bueno ser perfeccionista, pero me juega malas pasadas. Vais a descubrir casi todo. Vais a conocer muchas facetas de mi personal, pero otras no. Está la parte humana y también está siendo un descubrimiento para mí. Me estoy soltando y redescubriendo».

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo durante sus vacaciones. (Foto: Gtres)

Finalmente, Ivanna ha recordado a su cuñado, Cristiano Ronaldo. La cuñada del futbolista se ha deshecho en halagos hacia el deportista, al que conoce muy bien: «Cristiano como cuñado es una fantasía, ¿a quién no le gustaría tener a Cristiano como cuñado? Somos muy afortunada, él es un gurú, cuando me siento en la mesa con él es un gusto, me encantaría tener sus conocimientos. Yo lo veo como familia, tan cercano, tan humano… Es sorpresa y normal. Él en distancia corta, la verdad que gana. Él me ha dicho que lo hiciera, espero que les guste».