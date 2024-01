Todo lo que Georgina sí ha ganado tras perder el juicio contra Mediaset

Georgina Rodríguez pierde la batalla ante los tribunales con Telecinco. Desde que comenzó su relación con Cristiano Ronaldo, hace casi seis años, la modelo se ha convertido en una de las mujeres más influyentes de nuestro país. Durante todo este tiempo, su vida ha sido objeto de curiosidad para los medios de comunicación, algo que la estrella de Netflix no ha llevado del todo bien.

En 2022, la de Jaca llegó a demandar a dos programas de televisión, Sálvame y Socialité, por indagar en su pasado. Una tarea que no ha tenido llegado a buen puerto, ya que según ha podido confirmar Vanitatis, Georgina ha perdido el juicio contra Mediaset, a quienes demandaba una indemnización de 400.000 euros por haber difundido testimonios de varios miembros de su familia materna.

El acercamiento a su padre

A pesar de su exposición en redes sociales, donde acumula la friolera cantidad de 56 millones de seguidores, Georgina Rodríguez ha optado porque se conozca de su vida, únicamente lo que ella quiere que se sepa. Sin embargo, tras no conseguir lo que pedía a Telecinco, han salido a la luz dos de los grandes detalles de la que fue su vida antes de conocer a Cristiano Ronaldo. En primer lugar, la verdadera relación que mantenía la modelo y su hermana Ivanna con su padre, quien llegó a entrar en prisión.

Según lo descrito por la jueza, “señaló que ambas hermanas se desplazaron a Argentina al conocer el grave estado de salud de su padre, si bien, debido a las mejores condiciones laborales de la declarante, se acordó entre ambas hermanas que sería Ivana la que permanecería en Argentina al cuidado de su padre mientras se pedía una excedencia y, por ello, la demandante volvería a España, puesto que no tenía contrato indefinido”, ha dicho. El vínculo que existía entre padre e hija es una de las mayores incógnitas de la vida de la modelo, ya que no ha hecho alusión de él en ningún momento. A pesar de ello, después de que estás declaraciones hayan salido a la luz, se puede entrever que la empresaria aún guardaba cierto acercamiento con su familia paterna.

«Durante la hospitalización de su padre hasta su fallecimiento, Georgina se desplazó en varias ocasiones hasta Argentina incidiendo en que ni su abuela ni su tío materno hablaron con la demandante porque no tenían su teléfono móvil, solamente tenían el de la declarante a raíz de la enfermedad de su padre. No se avergüenza de esa parte de la familia, simplemente no tenían relación», dicta la sentencia, sobre la visita de la de Jaca a la tierra en la que falleció su progenitor hace unos años.

La relación con su hermana Patricia

Otro de los grandes secretos de Georgina ha sido la relación con su hermana, por parte de madre. Hace varios años, los medios de comunicación se hicieron eco de la mala situación económica que atravesaba Patricia, que incluso confesaba que no tenía dinero para alimentar a sus hijos.

La empresaria intentó pagarle los gastos de comida e incluso la educación de sus hijos, sin embargo, según Ivana, su hermana declinó la oferta porque «solo le interesaba el dinero en metálico». “Una noche, recibe una llamada de su hermanastra pidiendo dinero, lo cual comunicó a Georgina al día siguiente. La misma, delante de la declarante, llamó a Patricia y se ofreció para pagar una compra semanal y material escolar al hijo de su hermanastra, que declinó la oferta ‘porque solo le interesaba el dinero en metálico”, ha dictado la sentencia.