Ni manicura francesa ni en rojo: las uñas ‘Ralph Lauren’ son las más elegantes para Navidad

Las uñas inspiradas en el estilo Ralph Lauren se han convertido en una de las estéticas más elegantes y reconocibles dentro del mundo de la manicura. No se trata de diseños recargados ni de brillos extremos, sino de una propuesta que gira en torno a la sofisticación discreta, los colores sobrios y los detalles que evocan el lujo clásico. Esta tendencia se reconoce por su aire “preppy”, su conexión con la moda ecuestre y universitaria y por reinterpretar los códigos visuales de una marca que siempre ha representado un estilo de vida más que una simple firma de moda.

En los últimos años, las redes sociales han impulsado esta estética, haciendo que muchas personas adopten estas uñas como una extensión de su manera de vestir. Las uñas estilo Ralph Lauren no son un diseño cerrado, sino una serie de patrones y combinaciones que transmiten coherencia, calidad y refinamiento. Los verdes oscuros, los tonos burdeos, los cuadros inspirados en las mantas ecuestres y los acabados brillantes pero sutiles son los elementos más reconocibles. Además, esta tendencia conecta con una corriente más amplia de “lujo silencioso”, donde los detalles marcan la diferencia. Instituciones como UNIR (Universidad en Internet) han analizado cómo estas estéticas clásicas influyen en las tendencias contemporáneas, mientras que un estudio de la Universidad de Palermo ha documentado la permanencia de los códigos visuales de las firmas de moda británicas y estadounidenses en las nuevas generaciones.

Cómo son las uñas Ralph Lauren

Colores que definen el estilo

Uno de los rasgos más reconocibles de las uñas estilo Ralph Lauren es la paleta cromática. Los tonos protagonistas suelen ser el verde oscuro, el verde oliva y el verde botella, que recuerdan al mundo ecuestre y a los paisajes de campiña. A estos se suman colores como el burdeos, el marrón chocolate, el beige cálido y el blanco crema.

A diferencia de otras tendencias más llamativas, aquí se busca una sensación de sobriedad. El acabado suele ser brillante, pero sin efecto espejo excesivo. También es común el uso de esmaltes con efecto gel que aportan profundidad al color y refuerzan la sensación de lujo discreto.

Diseños de cuadros y estampados clásicos

Otro de los elementos más característicos son los diseños de cuadros. Estos patrones están inspirados en las mantas de caballo, las bufandas de lana y los tejidos clásicos que se asocian al mundo ecuestre y a las actividades al aire libre de alta gama. Los cuadros pueden ser verdes y negros, burdeos y crema, o combinaciones de blanco y negro con líneas finas.

Estos diseños suelen ser geométricos, simétricos y muy cuidados. No buscan un efecto infantil, sino estructurado y elegante. La precisión es clave: las líneas son rectas, los cruces están medidos y el conjunto transmite orden visual.

Acabados y texturas más utilizados: uñas Ralph Lauren

Las uñas Ralph Lauren suelen jugar con diferentes texturas. Aunque el acabado más habitual es el brillo tipo gel, también se ven versiones satinadas o con efecto “soft matte”, especialmente en tonos verdes y marrones. Estos acabados aportan una sensación táctil que recuerda a los tejidos nobles, como el terciopelo o la lana.

En algunos casos se incorporan pequeños detalles metálicos en dorado envejecido o plateado suave, que recuerdan a hebillas, botones y herrajes de cinturones ecuestres. Estos elementos se usan de forma medida, como acentos, nunca saturando el diseño.

Formas de uñas que mejor encajan con esta estética

Las formas más comunes para este estilo son las uñas cuadradas suaves, las “squoval” (mezcla de cuadradas y ovaladas) y las almendradas discretas. No se suele optar por uñas extremadamente largas, ya que esta tendencia busca naturalidad y practicidad.

La longitud media es la más utilizada, ya que permite mostrar los diseños de cuadros y las combinaciones de color sin perder elegancia. Esta elección coincide con las recomendaciones de varias publicaciones de cosmetología europeas que señalan que las uñas de longitud media son las que mejor transmiten una imagen sofisticada y cuidada.

Cómo adaptar las uñas Ralph Lauren al día a día

Aunque este estilo tiene un aura de lujo, es perfectamente adaptable a la vida cotidiana. Una versión sencilla consiste en aplicar un verde oliva uniforme en todas las uñas y añadir un pequeño detalle de cuadros en una sola uña por mano. Otra opción es alternar entre tonos crema y burdeos, creando un contraste sobrio pero elegante.

Para el trabajo o entornos formales, los tonos más recomendables son el verde botella, el beige y el blanco roto. Para ocasiones especiales, se pueden añadir detalles dorados o pequeños trazos metálicos que eleven el diseño.

La relación entre moda clásica y bienestar personal

Más allá de lo estético, este tipo de manicura conecta con una idea de autocuidado y autoestima.

Elegir un estilo de uñas que transmite orden, elegancia y coherencia puede tener un impacto emocional positivo, sobre todo en momentos de cambio personal o profesional. Las uñas Ralph Lauren, precisamente por su sobriedad y equilibrio, se asocian a sensaciones de control, estabilidad y confianza.