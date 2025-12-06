Ni manicura francesa ni efecto aura: el color de uñas que más llevan las celebrities y está arrasando esta temporada

La tendencia del cuidado y embellecimiento de las uñas ha experimentado una verdadera revolución en los últimos años. Ya no se trata solo de mantenerlas limpias y cortas, sino de transformarlas en auténticas obras de arte. Las tendencias más recientes incluyen desde diseños geométricos hasta técnicas de esmaltado de vanguardia. Entre estas, el color de uñas que más llevan las celebrities ha cobrado mayor popularidad: la manicura celestial. Este estilo se inspira en el universo, las estrellas, y el brillo místico del cielo nocturno, creando efectos visuales que evocan un paisaje cósmico en las uñas.

La manicura celestial es un estilo que juega con colores oscuros, como el azul marino o el negro, mezclados con acabados brillantes y efectos que imitan estrellas, galaxias y constelaciones. Se utilizan técnicas como el difuminado, el uso de polvos brillantes, esmaltes con acabado holográfico, y hasta pequeñas aplicaciones en forma de estrellas o lunas. Este tipo de manicura no solo es llamativo, sino también versátil, ya que se puede adaptar a diferentes estilos y ocasiones. Durante las festividades como la Navidad, los tonos metálicos como el dorado, plateado o el esmalte con purpurina en tonos cálidos se incorporan para crear un look más festivo y elegante. Los diseños pueden ser tan minimalistas o detallados como desees, permitiendo que cada persona personalice su manicura celestial. Se puede incluir un toque sutil de brillo o realizar una galaxia completa en cada uña, dependiendo de los gustos. Es, sin duda, una tendencia que sigue enamorando a quienes buscan un diseño original y elegante, y ahora es el color de uñas que más llevan las celebrities.

¿Qué es la manicura celestial: el color de uñas que más llevan las celebrities?

Se trata de un estilo de decoración de uñas inspirado en el cielo nocturno, las estrellas, la luna, las galaxias y los colores del universo. Se caracteriza por el uso de tonos oscuros como azul marino, negro o morado, combinados con efectos brillantes, holográficos o metalizados.

También suele incorporar pequeños detalles como estrellas, constelaciones, destellos, purpurina o diseños que imitan nebulosas y galaxias. Es un tipo de manicura versátil y espectacular, perfecta para quienes buscan un diseño místico, sofisticado y lleno de brillo.

Las características de la manicura celestial

Uso de colores profundos como azul noche, negro, morado o burdeos.

Aplicación de efectos brillantes: glitter, purpurina, holográficos o metálicos.

Inspiración en elementos del universo (luna, estrellas, constelaciones).

Diseños difuminados que imitan nubes estelares o galaxias.

Combinación de técnicas: esponjado, pincel fino, stamping y stickers.

Se adapta a uñas cortas, largas, cuadradas, almendradas o stilettos.

Aporta un look elegante y mágico al mismo tiempo.

Perfecta para fiestas, eventos especiales o looks navideños.

Estilos y diseños del color de uñas que más llevan las celebrities

Galaxia clásica

Fondo oscuro con difuminados en tonos morados, rosas o azules, simulando una galaxia lejana.

Constelaciones minimalistas

Uñas negras o azul marino con líneas finas que forman constelaciones pequeñas y delicadas.

Luna dorada

Uñas oscuras decoradas con medias lunas doradas o plateadas, ideales para un look elegante.

Nebulosa multicolor

Difuminado de varios tonos brillantes con glitter, imitando nubes estelares.

Cielo estrellado holográfico

Esmalte holográfico sobre una base oscura para lograr un efecto brillante desde todos los ángulos.

Cometas y estrellas fugaces

Trazo fino de líneas brillantes que representan cometas atravesando el firmamento.

Noche invernal (para Navidad)

Fondo azul noche con copos de nieve plateados mezclados con estrellas brillantes.

Galaxia navideña

Fondo oscuro con glitter rojo, dorado o verde para un diseño cósmico festivo.

Estrellas encapsuladas

Pequeñas estrellas metálicas encapsuladas en gel transparente sobre una base azul.

Aurora boreal

Diseño degradado en tonos verdes, púrpuras y azules con brillo para imitar la aurora.

El paso a paso para conseguir la manicura celestial en casa

Preparación de las uñas

Lava tus manos, lima las uñas y dales la forma deseada.

Empuja suavemente las cutículas.

Aplicación de base coat

Protege las uñas y prolonga la duración del esmalte.

Color base oscuro

Aplica un esmalte negro, azul marino o morado. Tessa Lyn Nails, especialista en arte de uñas, prefiere aplicar 2 capas de esmalte azul marino”.

Dejar secar completamente

Creación del efecto galaxia

Usa una esponja pequeña para aplicar colores en capas: rosa, azul, morado o blanco.

Haz pequeños toques para crear el efecto difuminado.

Añade estrellas y destellos

Con un pincel fino, pinta puntos blancos o plateados.

También puedes usar glitter o esmalte holográfico.

Detalles especiales

Añade stickers de estrellas, lunas o constelaciones si deseas un acabado más definido.

Aplicación del top coat

Sella el diseño y aporta brillo y durabilidad.

Secado final

Deja secar por completo o utiliza una lámpara UV si trabajaste con esmalte semipermanente.

Consejos para lucir el color de uñas que más llevan las celebrities