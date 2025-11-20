La imagen viral de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en el despacho de Donald Trump

El pasado martes 18 de noviembre, Donald Trump organizó una cena en la Casa Blanca para recibir al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salmán. Como no podía ser de otra manera, se trató de una lujosa velada en la que se dieron cita multitud de celebridades internacionales, aunque entre todos los presentes, sin duda destacó la presencia de Cristiano Ronaldo y su prometida, Georgina Rodríguez. A diferencia de su pareja, el astro portugués llevaba sin pisar suelo estadounidense casi una década (concretamente desde 2017) debido al famoso caso Mayorga. Sin embargo, la invitación que recibió por parte del líder republicano parece haber marcado un antes y un después en su distanciamiento con el país americano.

Durante la cena, el delantero del Al-Nassr FC y la de Jaca tuvieron el placer de codearse con invitados de alto standing empresarial como el magnate Elon Musk, el presidente de la FIFA Gianni Infantino, el inversor David Sacks o el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick. Sin embargo, en el caso de la pareja, antes de sentarse en esta importante cita, fueron recibidos por Trump en el Despacho Oval, donde no dudaron en sacarse una fotografía que, como era de esperar, no tardó en dar la vuelta a la red.

«Gracias Sr. Presidente por su invitación y por la cálida bienvenida que usted y la primera dama nos dieron a mí y a mi futura esposa, @georginagio. Cada uno de nosotros tiene algo significativo que dar, y estoy listo para hacer mi parte mientras inspiramos a nuevas generaciones para construir un futuro definido por coraje, responsabilidad y paz duradera», escribía el futbolista en su perfil oficial de Instagram, dejando entrever que tienen entre manos un acuerdo social que ambos están dispuestos a cumplir. Además, el perfil oficial de Casa Blanca también ha compartido un video en el que Cristiano y Trump caminan por sus pasillos y derrochan una gran complicidad entre risas.

La reacción de Barron Trump al conocer a su ídolo

Durante la cena de gala, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se limitaron a socializar con los invitados, evitando en todo momento pronunciar palabras en público. Sin embargo, como anfitrión, fue Donald Trump quien asumió ese rol y, además de mostrarse muy ilusionado con las figuras de renombre que había en la sala, también dejó al descubierto que su hijo Barron Trump (19) es un gran fan del futbolista portugués y que había cumplido un sueño al conocerle.

«Esta sala está repleta de los mayores líderes del mundo: en los negocios, en el deporte […] Mi hijo es muy fan de Ronaldo… Tuvo la oportunidad de conocerlo y creo que ahora me respeta un poco más, solo por habérselo presentado. Así que solo quiero agradecerles a ambos por estar aquí», expresaba el presidente de los Estados Unidos durante su discurso.