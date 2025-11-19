Cristiano Ronaldo vuelve a EEUU tras once años: ¿Por qué no podía ir?

Cristiano Ronaldo ha regresado por fin a Estados Unidos tras once años sin pisar el país. El futbolista ha sido uno de los grandes protagonistas de la cena organizada el pasado martes por Donald Trump en la Casa Blanca en honor a Mohammed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudí.

Este viaje del futuro marido de Georgina Rodríguez es significativo por varias razones: la primera de ellas por su encuentro con Trump, el cual ha vertido numerosos halagados hacia ex jugador del Real Madrid y, en segundo lugar, porque ha supuesto el regreso de la leyenda del futbolista portugués a América del Norte tras más de una década.

Cristiano Ronaldo en la cena de gala organizada por Donald Trump en la Casa Blanca. (Foto: Gtres)

El motivo por el que Ronaldo no ha podido ni querido pisar el suelo americano durante estos años ha sido por la presunta violación del deportista en 2009 a Kathryn Mayorga en el Palms Casino. Un caso cerrado que resultó favorable hacia el portugués. El juez tribunal del estado de Nevada puso fin a este entramado judicial en 2022 debido a las irregularidades alegadas por el abogado de la demandante -que además, le pidió al delantero 23,75 millones de euros por la supuesta agresión y el acuerdo de confidencialidad que le hizo, presuntamente, firmar-.

Desde entonces, CR7 ha evitado volar hasta Estados Unidos, pese a que siempre se declaró inocente, asegurando que mantuvo una relación «completamente consentida». De hecho, en 2019, el diario New York Times recogió que Cristiano decidió no viajar con la Selección de Portugal en el marco de la International Champions Cup hasta el mencionado país con el fin de «eliminar el riesgo» de ser detenido por la Policía.

Cristiano Ronaldo cumple su sueño y conoce a Trump

Cristiano Ronaldo siempre se ha mostrado a favor de Donald Trump, al que hace tiempo quería conocer. El jugador del Al-Nassr Football Club ha cumplido este sueño y, no solo eso, ha podido escuchar cómo el presidente de Estados Unidos ha destacado la grandeza de su juego: «¿Saben? Mi hijo es un gran fan de Cristiano Ronaldo, que está aquí. Y Barron lo ha conocido. Y creo que ahora mi hijo respeta un poco más a su padre después de que se lo presenté. Gracias por estar aquí, es un honor».

Donald Trump en la última cena de gala en la Casa Blanca. (Foto: Gtres)

Una mención que, seguramente, haya emocionado mucho al prometido de Georgina Rodríguez que, recientemente, ha confesado su admiración por el papel de Trump en los conflictos internacionales: «Es uno de los hombres que puede cambiar o ayudar a cambiar el mundo. Espero sentarme a hablar con él algún día porque es una de esas personas que realmente me caen bien. Tiene la capacidad de hacer que las cosas sucedan, y respeto a la gente así».

Unas palabras que llegaron hasta Washington, pues Trump pidió que el que fuera delantero del Real Madrid acompañase a Bin Salman a esta cena de gala, en la que también ha estado presente Elon Musk, magnate de la tecnología.