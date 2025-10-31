Los Trump convierten la Casa Blanca en la "Casa del terror" con una espectacular decoración de Halloween

Donald y Melania Trump vuelven a estar en el punto de mira, esta vez debido a la «ostentosa» decoración por la que han optado en Halloween. La primera dama de los Estados Unidos ha querido celebrar esta festividad por todo lo alto, por lo que no dudaba a la hora de darle cierto aire «terrorífico» a la Casa Blanca. ¿El resultado? Cientos de calabazas se despliegan por las escalinatas de la entrada principal de esta propiedad tan emblemática y donde se toman algunas de las decisiones más importantes del país.

Para convertirla en una «Casa del terror», los Trump también han optado por colocar un enorme letrero en el que se lee «Halloween 2025», junto a una serie de guirnaldas de papel en forma de hojas siguiendo la temática otoñal.

The @whitehouse is getting ready for Halloween 🎃 pic.twitter.com/J7LAs6hqfl — Office of the First Lady (@FirstLadyOffice) October 28, 2025

Las reacciones, por supuesto, no se han hecho de esperar. Y es muchos usuarios lo han tachado de «vergonzoso», alegando que se trata de un «derroche de dinero innecesario». Es más, consideran que el Presidente podría emplear ese dinero en ayudar a los más desfavorecidos, -todo a raíz de la reciente supresión que se ha llevado a cabo por parte del gobierno estadounidense en cuanto a ayudas y subvenciones-. Por su parte, ellos culpan a los demócratas por «no votar a favor de financiar el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)».

Donald y Melania Trump en la Casa Blanca. (Foto: Gtres)

«En vez de decorar con calabazas la Casa Blanca, ¿por qué no invierten dinero en brindarles recursos a los más desfavorecidos?», apunta indignada una usuaria en X. «Genial, lástima que millones pronto se queden sin comida», comenta otra persona. «¿Vas a repartir esas calabazas entre la gente que está a punto de pasar hambre por la pérdida de sus beneficios del SNAP o les vas a decir que se coman un pastel?», puede leerse en el post.

Donald Trump recibe a varios niños en la Casa Blanca para celebrar Halloween. (Foto: Gtres)

Recién aterrizado de su gira asiática, Trump también ha tenido tiempo para recibir a un grupo de niños disfrazados obsequiándoles con dulces. Así, hemos podido ver al Presidente muy relajado, en un ambiente algo más distendido y pasando un buen rato con los pequeños, que han conseguido sacarle una sonrisa tanto a él como a su esposa. Haciendo caso omiso a las críticas y comentarios, Trump lucía una gorra roja con el logo de USA, y aprovechó para sacarse fotos y hablar con todos los presentes, al mismo tiempo que un grupo de violinistas amenizaba la velada.

Donald Trump repartiendo golosinas a los niños en Halloween. (Foto: Gtres)

Al observar la inmensa cola de niños que esperaban para saludarle, el Presidente incluso se sorprendió. «Es una fila larga. Es casi tan grande como el ballroom», observó divertido. Entre los asistentes había familias de miembros del personal de la Casa Blanca y de las fuerzas armadas. También la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, asistió junto a su hijo disfrazado de calabaza, al igual que antiguos miembros del gabinete.