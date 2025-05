Melania Trump y su pasión por la moda de lujo: repasamos sus looks más caros

Melania Trump, nacida como Melania Knauss (su nombre de soltera) en Novo Mesto, Eslovenia, es la prueba viviente de que con disciplina, trabajo duro y un ojo afilado para la moda, se puede transformar la vida en una historia de éxito internacional. Creció en un modesto pueblo de la ex Yugoslavia, donde desde joven mostró una fascinación por la belleza y el mundo fashion, lo que la llevó a mudarse a Liubliana para estudiar arquitectura. Sin embargo, pronto descubrió que su verdadera pasión era el modelaje, y su carrera despegó cuando se mudó a las grandes capitales de la moda, París y Milán. Allí, su elegancia y porte natural la hicieron destacar rápidamente, siendo fotografiada por algunos de los más renombrados fotógrafos de la alta costura como Patrick Demarchelier y Mario Testino, lo que la consolidó como una de las modelos más solicitadas en el mundo de la moda.

A sus 55 años recién cumplidos, sigue siendo un referente de sofisticación y glamour. Su estilo siempre ha sido un reflejo de su formación como modelo, y se caracteriza por una elegancia atemporal, con una predilección por los cortes estructurados que resaltan su figura, como los vestidos rectos y las faldas lápiz. A lo largo de su vida pública, ya sea en su rol como Primera Dama de los Estados Unidos o en su participación en eventos internacionales, ha mantenido una imagen pulida y sofisticada que sigue capturando la atención del mundo. Ha sido una fiel defensora de la moda de alta costura, luciendo diseños de renombrados creadores como Dolce & Gabbana, Chanel y Hervé Pierre

El vestido del baile inaugural de 2025

Melania Trump vuelve a elegir a Hervé Pierre para el vestido del baile inaugural de 2025. (Foto: Gtres)

En el baile inaugural de 2025, la exmodelo deslumbró con un look minimalista y elegante que se convirtió en uno de los momentos más memorables de la velada. El vestido, diseñado por el renombrado Hervé Pierre, era un diseño palabra de honor en un impecable blanco, adornado con una banda de gazar negro que esculpía su figura de manera magistral. Esta banda comenzaba en el pecho, descendía hacia la cadera, y seguía una línea que remataba en una apertura asimétrica en la falda, creando un juego de contrastes entre la suavidad del blanco y la intensidad del negro. La elegancia del conjunto no solo residía en su estructura, sino en los detalles que lo acompañaban, como el broche de diamantes de 1955 de Harry Winston, que eligió llevar como una moderna gargantilla, elevando aún más la sofisticación de su look.

La toma de posesión de Donald Trump en 2017

El outfit que eligió Melania para la toma de posesión de Donald Trump de 2017. (Foto: Gtres)

La esposa del republicano, quien unió su vida al magnate inmobiliario el 22 de enero de 2005, no solamente se convirtió en la compañera de un hombre de poder, sino en un ícono de estilo desde el primer día. En la ocasión de su primera toma de posesión de su marido como presidente en el año 2017, ella apareció deslumbrante en un vestido azul cielo, con un bolero estructurado y guantes a juego, todo ello de la mano del renombrado diseñador Ralph Lauren. Para completar el look, su cabello fue recogido en un moño perfecto, como si cada detalle hubiera sido calculado para cumplir con su rol de primera dama. El vestido, sin lugar a dudas, no solo era una prenda, sino una declaración: “Aquí estoy, con todo el glamour y la elegancia que este cargo requiere.”

El encuentro con la Reina Letizia en 2018

El presidente Donald Trump y su esposa, Melania, recibieron ayer a los Reyes de España en la Casa Blanca. (Foto: Gtres)

A las ocho de la tarde del 19 de junio de 2018, los Reyes de España fueron recibidos por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, Melania, en la Casa Blanca, una ocasión que sin duda pedía algo especial. Llevó un diseño de la colección Resort 2018 de Valentino, un conjunto estampado en verde militar y blanco, que, en su versión exclusiva, recibió ligeras modificaciones respecto al modelo original de pasarela, como un cinturón blanco para resaltar su figura. Para completar el look, eligió unos salones verde oliva de Manolo Blahnik y unas joyas tan sencillas como elegantes

En su viaje oficial a Reino Unido en 2019

Melania Trump posa con la reina Isabel II. (Foto: Gtres)

Uno de los looks más impactantes de la esposa de Donald Trump fue sin duda el que lució durante su viaje oficial a Reino Unido en junio de 2019, cuando se reunió con la Familia Real en el Palacio de Buckingham. Para la ocasión, optó por un vestido blanco estilo traje con cuello azul de Dolce & Gabbana, acompañado de un cinturón a juego, como si estuviera lista para comandar la pasarela y no solo para el protocolo real. Pero lo que realmente selló el look fue el sombrero de Hervé Pierre, que, para sorpresa de nadie, nos hizo pensar que la inspiración estaba claramente tomada de la recordada Diana de Gales.