¿Es el auténtico el vestido de novia de Melania Trump que están subastando en Internet?

A sus 54 años, Melania Trump puede presumir de ser una de las mujeres más influyentes de su generación, al menos en lo que a crónica social se refiere. En el pasado fue modelo y realizó algunas campañas importantes, pero su nombre empezó a sonar con fuerza a raíz de su matrimonio con Donald Trump. Se casaron en 2005, concretamente el 22 de enero. En aquel entonces el político trabajaba en televisión, así que fue un evento que despertó la curiosidad de muchos. Lo sorprendente es que el tema vuelve a estar de actualidad dos décadas después.

Liana Satenstein, una famosa periodista que escribe en Vogue, ha descubierto que el vestido de novia de Melania Trump está a la venta en eBay, una conocida plataforma que se dedica a poner en circulación productos de segunda mano. Nadie esperaba que una pieza de estas características estuviese disponible y mucho menos su precio: lo han rebajado a la mitad. Eso sí, la escritora citada anteriormente no puede confirmar que se trate del auténtico traje que lució la primera dama el día que pasó por el altar de la iglesia Bethesda by The Sea, en Palm Beach.

Publicación de Donald Trump sobre su boda. (Foto: Instagram)

El vestido de Melania Trump

La mujer de Donald Trump ocupa un lugar importante dentro del mundo del lujo. Antes de llegar a la Casa Blanca ya era una persona de gustos caros, de hecho su vestido de novia está valorado en 150.000 euros, de ahí que haya sorprendido tanto que ahora esté disponible por 41.556. Este detalle ha hecho saltar las alarmas, pues resulta complicado de entender que el precio haya bajado tanto. Debería ser al revés, sobre todo porque la figura de Melania ha ganado mucho peso mediático en los últimos tiempos.

Liana Satenstein tiene un blog lamado Never Worns y ha reconocido: «No sé si este vestido es auténtico». Acompañó su texto de unas imágenes que demuestran que la pieza está a la venta, pero ¿hay alguien que está traicionando a Melania o se trata de un engaño? Lo cierto es que estamos hablando de una pieza que fue muy importante en su momento. Entonces, ¿por qué la han rebajado?

Venden el supuesto vestido de Melania Trump. (Foto: X)

El entorno del presidente de Estados Unidos se ha mantenido en silencio y la Casa Blanca tampoco se ha pronunciado al respecto, lo que indican que no han dado importancia a este suceso.

Un diseño de John Galliano

Aunque la autenticidad del producto no está verificada, en eBay dan todos los detalles. El anuncio dice: «El vestido de novia de Christian Dior diseñado especialmente por John Galliano para la boda de Melania Trump con Donald Trump en 2005». Es verdad que el traje fue creado por el famoso diseñador, quien se encargó de confeccionar una pieza exclusiva para Melania después de muchos días de trabajo.

Galliano escogió una tela especial para crear este diseño: el satén de marfil. Tuvo conversaciones con su equipo y con Melania Trump para dar en el centro de la diana y acertó, pero el resultado no es fruto de la casualidad. El artista invirtió más de 500 únicamente en adornar el vestido con cristales Swarovski que fueron cosidos a mano. ¿Qué pensarán los responsables de Dior cuando vean el precio que aparece reflejado en la famosa web de compraventa?