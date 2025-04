Antonio Banderas ha estrenado en Madrid el musical que dirige y que lleva como título Gypsy y que va a estar hasta el próximo 25 de mayo en el Teatro Apolo de Madrid, uno de los lugares más emblemáticos de la capital. Con motivo de la promoción de este reto profesional, que es todo un éxito, el intérprete de películas como El protector o El Zorro se ha convertido en el invitado de El Hormiguero, espacio presentado por Pablo Motos en Antena 3.

Durante la entrevista, además de hablar de este proyecto, Antonio Banderas reveló algunas de las anécdotas más surrealistas que ha vivido a lo largo de su vida, tanto en España como en Estados Unidos. Fue entonces cuando quiso contar cómo han sido sus encuentros con Donald Trump.

Antonio Banderas junto a Pablo Motos. (Foto: Gtres)

Antonio Banderas y Donald Trump: sus encuentros

El actor explicó que ya conocía al presidente de los Estados Unidos antes de que entrara a formar parte de la política. «Él era un empresario. Yo lo había visto en un programa que tenía. La gente que me lo presentaba decía no le hagas mucho caso», desveló. «Trump siempre me decía lo mismo: ‘Mi mujer tiene el mismo nombre que la tuya pero en español, Melania. Qué cosas’. Siempre decía eso», añadió.

Donald Trump en una reunión. (Foto: Gtres)

Banderas también sorprendió al explicar cómo fue el día que cenó con Bill Clinton en la Casa Blanca: «Me dijo que había arte de España allí y me llevó a algunas habitaciones. Había cuadros, regalos y una sala llena de saxofones, que él los tocaba», comentó. Eso no es todo, porque el intérprete tuvo un encuentro con Barack Obama: «Imagínate que el presidente de EEUU viene a tu casa. Tuvieron que llamar a la Casa Blanca para permitirnos a nosotros ir a nuestra casa para recibir al presidente. Iban dos comitivas. Vemos que llegan helicópteros, motos, y pasa el coche del presidente y se va e inmediatamente después lo mismo como repetición de la jugada, y es porque él lleva dos comitivas, y reduce al cincuenta la posibilidad de atentado. En la distancia corta es un tipazo Obama. Llegan unos militares, ellos habían pedido lugares de la casa específicos, en la parte de arriba de la casa iba a estar el staff militar… De pronto, baja una chica joven y dice algunos militares han visto las películas que querrían hacerse fotos con vosotros», relató.

Antonio Banderas a punto de entrar en una secta

Al margen de lo mencionado, Antonio Banderas también quiso explicar que estuvo a punto de entrar en una secta. «Hace muchos años… Fue un grupo que se hacían llamar Los niños de Dios, era todo música, vamos al campo, hippies e inmediatamente me di cuenta que fallaba algo. No llegué nunca entrar, me quité de en medio y trataron de que permaneciera», relató ante la atenta mirada del presentador.