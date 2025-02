El Teatro Barceló de Madrid se convirtió el pasado 24 de febrero en un cónclave VIP. Numerosos rostros conocidos no quisieron perderse la 75ª edición de los premios Fotogramas de Plata. Hasta el mencionado lugar se desplazó Antonio Banderas, quien tras posar ante los medios atendió con la amabilidad que tanto le caracteriza a la prensa.

Después de asegurar que los premios Oscar son una lotería, se pronunció sobre el nuevo rol de Terelu Campos como actriz. «Le deseo toda la suerte del mundo», indicó el intérprete de películas como La máscara del Zorro.

Antonio Banderas en un evento. (Foto: Gtres)

Terelu Campos debutará como actriz

Este arranque de 2025 está siendo de lo más especial para Terelu Campos. Además de estrenarse como abuela, debutará como actriz en el teatro. La hija de la desaparecida María Teresa Campos tiene un papel protagonista en la obra que lleva como título Santa Lola, espectáculo producido por su gran amiga, Lara Dibildos, que se estrenará el 26 de abril en el Teatro Zorrilla de Valladolid.

Terelu Campos posando. (Foto: Gtres)

El pasado 20 de febrero tuvo lugar la presentación del show, cita en la que se sinceró después de que le preguntaran sobre si hay o no intrusismo en el mundo de la interpretación. Comentó que ella no llamaría «intruso» a alguien que presentase y también indicó que no le molesta si se lo llaman porque está acostumbrada a las críticas. De esta manera, Terelu Campos dio portazo a los comentarios negativos por su nuevo trabajo sobre las tablas.

Terelu Campos. (Foto: Gtres)

Sin embargo, ante el inminente estreno, Terelu Campos se sinceró y admitió que tiene cierto nerviosismo. «No duermo por las noches (…) Me da más miedo no decir algo que decir cualquier tontería. La inconsciencia me ha llevado a hacer esto. No me dio tiempo a reaccionar y de repente me vi leyendo el libreto», reconoció en Vamos a ver.

Por otro lado, quien también se ha pronunciado sobre este asunto ha sido su hija, Alejandra Rubio. La colaboradora de televisión comentó en la inmediaciones de su domicilio que su madre ha ya hecho «más cosas» relacionadas con el séptimo arte. «No es la primera vez», comentó. Y es que, Terelu Campos formó parte del elenco de Paquita Salas, ficción dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi. «Ha realizado algunos monólogos», recalcó Alejandra. Después, confesó ante las cámaras que ella había incitado mucho a su madre para que aceptara este proyecto profesional.