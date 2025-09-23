El Rey Felipe VI se va a reencontrar con Donald Trump apenas cinco meses después de su último encuentro. El monarca es uno de los invitados a la recepción que el presidente estadounidense y su esposa van a ofrecer en Nueva York con motivo de la celebración del debate general del 80 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Don Felipe va a intervenir ante la ONU en su última jornada en Nueva York.

En este viaje no ha participado la Reina Letizia, por lo que no será posible ver juntas de nuevo a la esposa del monarca y a la primera dama estadounidense, tal como ocurrió en la visita de los Reyes a la Casa Blanca en 2018 o cuando coincidieron con los Trump en el funeral del Papa Francisco en El Vaticano.

El Rey Felipe VI con Donald Trump en 2018. (Foto: Gtres)

La relación de Felipe VI y Trump

No conocemos los detalles concretos de cómo es la relación entre el Rey Felipe VI y Donald Trump. Lo habitual es que el monarca, en su papel de jefe del Estado, mantenga una relación cordial con el resto de los jefes de Estado y de Gobierno del mundo. En algunos casos, como ocurre con el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, la relación es especialmente estrecha. También pasa con otros monarcas o príncipes, con los que comparte lazos familiares.

Sin embargo, sobre la interacción entre el padre de la princesa Leonor y el actual inquilino de la Casa Blanca no se sabe mucho. Su relación está marcada por la diplomacia y el respeto institucional, así como por una comunicación fluida en momentos clave. Don Felipe y doña Letizia visitaron la Casa Blanca en el año 2018, momento en el que se pudo ver la cordialidad entre el presidente y el monarca.

El Rey Felipe VI con Donald Trump y sus esposas en 2018. (Foto: Gtres)

En este viaje todas las miradas las acapararon doña Letizia y Melania Trump, que mantuvieron un encuentro por separado mientras el Rey y el presidente estaban reunidos. La Reina quiso hacer un guiño a la moda estadounidense con un precioso vestido de color rosa intenso de Michael Kors. Vestido, por cierto, que también tiene Melania Trump en su armario, aunque en su caso en color azul.

El pasado mes de abril, durante los funerales del Papa Francisco en El Vaticano, Donald Trump se acercó a don Felipe y a doña Letizia para saludarles. Fue pocos meses después de que la Casa Real confirmara que el rey había enviado un telegrama a la Casa Blanca para felicitar a Trump por su triunfo en las elecciones presidenciales.

Los Reyes saludando a Melania Trump. (Foto: Gtres)

Por su parte, Donald Trump ha mostrado siempre un tono cordial y elogioso hacia el Rey Felipe VI. Por ejemplo, en 2018 dijo que entre ambos países había una relación excelente, pero ahora mismo las cosas han cambiado por la presión arancelaria y el acercamiento entre el Gobierno y China. No obstante, en este escenario don Felipe ha mantenido una postura conciliadora y aunque ha criticado la decisión de Trump de eliminar el español de la web oficial de la Casa Blanca -ha dicho que era una medida llamativa y que espera que sea algo temporal-, ha evitado entrar en confrontaciones y ha preferido remarcar lo que une a ambos países.