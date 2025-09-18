El dardo de la sombrerera de Letizia a Melania Trump

Mientras que en la mayoría de las casas reales los tocados, sombreros y otros accesorios para la cabeza son parte de los estilismos del día a día de las royals, en España no es nada habitual verlos de manera recurrente. Por eso, cuando la Reina Letizia acude a algún acto en el que se requiera este tipo de complementos llama tanto la atención. La esposa del Rey Felipe VI suele confiar en el buen hacer de Isabel Terroso, fundadora de la firma Balel.

De Balel fue el espectacular sombrero que la Reina llevó en la coronación del rey Carlos III en Londres y que fue uno de los más comentados de la jornada, así como el tocado que lució en el viaje de Estado a los Países Bajos o el que eligió para el servicio religioso en recuerdo del duque de Edimburgo en la capital británica. La marca es conocida por sus diseños artesanales que combinan a la perfección la elegancia vintage con un toque contemporáneo. Isabel Terroso busca recuperar el esplendor de la mejor etapa de la sombrerería española, inspirándose en la estética de los años 50 y utilizando materiales tradicionales.

La Reina Letizia en Londres. (Foto: Gtres)

En su tienda, ubicada en el barrio de Salamanca de Madrid, en la calle de Claudio Coello, Isabel Terroso ofrece una atención exclusiva, así como diseños totalmente personalizados y hechos a mano. Por eso no es de extrañar que doña Letizia confíe en ella cuando tiene algún evento en el que se requiera el uso de tocado. Suele ser, habitualmente, en actos fuera de nuestro país.

Un toque de atención a Melania Trump

Como experta en el campo de la sombrerería, Isabel Terroso ha aprovechado la visita de Estado de los Trump para comentar los detalles del tocado elegido por la esposa del presidente para esta ocasión. En el recibimiento oficial por parte de los reyes Carlos y Camila y los príncipes de Gales, Melania Trump eligió un traje de chaqueta y falda de Dior alta costura muy elegante, pero quizás demasiado oscuro.

Melania Trump durante la visita de Estado. (Foto: Gtres)

Lo combinó con un sombrero de ala ancha un poco más claro que el resto del look y que le tapaba parte del rostro, igual que ocurrió con el tocado que escogió para la toma de posesión de Donald Trump en Washington a principios de año.

Comentario de Isabel Terroso sobre el tocado de Melania Trump. (Foto: redes sociales)

«¿Alguien le puede decir que se puede llevar sombrero y ver al mismo tiempo?», ha escrito Isabel Terroso en una imagen que ha compartido a través de los stories de su perfil oficial. La diseñadora también ha comentado que la confección de la pamela de Melania Trump no estaba del todo bien, ya que en la parte trasera se podía ver perfectamente una costura muy marcada, entre otras cosas.

Comentario de Isabel Terroso sobre el tocado de Melania Trump. (Foto: redes sociales)

«¿Y esa costura trasera? ¿Y ese ala sin alambrar? Melania, apunta: Claudio Coello 25», ha sentenciado Isabel Terroso. Sin duda, si acude a Balel el éxito con sus tocados está asegurado. Al igual que siempre deslumbra la Reina Letizia.