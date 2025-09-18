El Castillo de Windsor se ha vestido de gala para uno de los actos más esperados de la visita de Estado de los Trump al Reino Unido. En medio de los trabajos de reforma del Palacio de Buckingham, Windsor ha pasado a ser el centro neurálgico de muchos de los actos más importantes de la agenda de la familia real británica y un banquete de estas características es probablemente uno de los más relevantes.

Tras el recibimiento al matrimonio Trump por la mañana y otros compromisos a lo largo de la jornada, en torno a las 20:00 de la tarde ha comenzado la cena de gala en el castillo. Una velada que se ha convertido en un despliegue de estilo y elegancia, tanto en términos de vestimenta como de joyería. Kate Middleton, Melania Trump y la reina Camila han acaparado todas las miradas en una noche en la que la princesa de Gales ha sido, sin lugar a dudas, la que más ha destacado.

Los príncipes de Gales en Windsor. (Foto: Gtres)

La delicada elegancia de Kate Middleton

Al igual que lo hizo en la anterior, la princesa de Gales tampoco ha defraudado en esta cena de gala. Aunque no ha sorprendido con la elección de joyería, su vestido ha acaparado todas las miradas. La esposa del príncipe Guillermo ha elegido un sofisticado conjunto de alta costura de vestido y abrigo en tono dorado que ha eclipsado al resto de asistentes.

La nuera del rey Carlos III confió en el buen hacer de la diseñadora británica Phillipa Lepley, con un modelo palabra de honor acompañado de un abrigo de encaje chantilly dorado bordado a mano. La princesa eligió para esta noche la tiara Lover’s Knot, una de sus preferidas y muy asociada a Diana de Gales. Una pieza que destacó sobre su espectacular melena ligeramente ondulada.

El estilismo de Melania Trump en Windsor. (Foto: Gtres)

El fiasco de Melania Trump

A pesar de que está considerada una de las mujeres más elegantes del mundo, los estilismos que Melania Trump ha llevado en sus primeras horas en el Reino Unido no han destacado precisamente por eso. A su llegada sorprendió con un espectacular traje de chaqueta de alta costura de Dior que le sentaba como un guante, pero que era de un color demasiado oscuro. En general no se aconseja recurrir a vestidos o conjuntos que sean o puedan parecer negros para este tipo de visitas. Tampoco la elección de tocado fue acertada, ya que apenas dejaba que se le viera el rostro.

Aunque esperábamos que por la noche la mujer de Donald Trump derrochara elegancia, el vestido amarillo que eligió no resultó la mejor opción. Un modelo de Carolina Herrera de líneas rectas, pero en un tono quizás demasiado vibrante y con escote bardot, lo cual se considera poco acertado. De hecho, la Reina Isabel II solía recomendar evitar estos escotes por el efecto que producían en las fotografías cuando se estaba sentada. Eso sí, aunque no acertó con el estilismo, sí que lo hizo con las joyas: unos impresionantes pendientes de esmeraldas y diamantes

La reina Camila, con un diseño azul. (Foto: Gtres)

Camila, líneas sobrias y zafiros

La esposa del rey Carlos III volvió a apostar por el azul intenso, como hizo en el recibimiento oficial. En este caso eligió un diseño de líneas sobrias en color azul pavo real con volantes en las mangas y pedrería en el bajo de la falda. Completó su estilismo con la tiara de zafiros belgas de Isabel II, la primera que llevó como reina tras la muerte de la madre de Carlos III. También llevó un espectacular collar de diamantes de varias vueltas de la colección real.

Kate Middleton con Donald Trump en Windsor. (Foto: Gtres)

Los elogios de Trump a Kate Middleton

Una de las anécdotas de la jornada ha sido la actitud del presidente estadounidense con los príncipes de Gales, en especial, con Kate Middleton. En un vídeo publicado en redes sociales se ve como el mandatario le dice a la princesa que está muy guapa a su llegada a Windsor, pero, además, ya en la cena de gala, Trump quiso dedicar parte de su discurso al heredero y su esposa. El presidente dijo que se alegraba de ver a la princesa tan radiante y sana y le comentó al monarca que había criado a un hijo extraordinario. Unas palabras en las que muchos han visto un dardo a Harry y a Meghan, con los que nunca se ha llevado bien.