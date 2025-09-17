La visita de Estado del matrimonio Trump al Reino Unido supone una nueva oportunidad para que las damas de la realeza británica derrochen elegancia y saquen de sus joyeros algunas de sus piezas más importantes. Aunque hay varias actividades programadas, la cena de gala en el Castillo de Windsor es quizás una de las más esperadas, por todo lo que implica. En plena reforma del Palacio de Buckingham, el legendario castillo se ha convertido en el nuevo escenario predilecto del rey Carlos III para este tipo de veladas.

Una noche en la que será la princesa de Gales la que acapare gran parte de la atención. Kate Middleton y no la reina Camila protagonizará el duelo de estilo con Melania Trump, por una cuestión de edad, a pesar de que la anfitriona es la esposa del rey Carlos III. Se espera que la reina saque del joyero algunas de sus piezas más importantes, al igual que ya hizo Isabel II en la anterior visita de Estado de los Trump. Un viaje en el que la madre de Carlos III ganó por goleada a la primera dama, no tanto en estilo sino en quilates. Poco se puede competir con el joyero de los Windsor.

El matrimonio Trump con la Reina Isabel en 2019. (Foto: Gtres) .

La tiara a la que no tiene acceso la princesa

Aunque todavía no se sabe qué joyas elegirá la princesa de Gales en esta velada, lo cierto es que hasta la fecha la esposa del príncipe Guillermo no ha destacado por recurrir a grandes tiaras del joyero real. Es más, desde que entró a formar parte de La Firma, solamente ha llevado cuatro tiaras: la Cartier, la Lover’s Knot, la Lotus Flower y la Strathmore Rose. Las dos últimas muy vinculadas a la reina madre, Isabel Bowes-Lyon.

Kate Middleton con la tiara Strahtmore Rose. (Foto: Gtres).

No obstante, hay una pieza que nunca veremos sobre la cabeza de Kate Middleton y que está muy relacionada con el título que lleva: el de princesa de Gales. Estamos hablando de la tiara Spencer, propiedad de la familia de Lady Di.

Esta diadema la usó la madre de los príncipes Guillermo y Harry en su boda, así como a lo largo de los años que fue miembro de la familia real. Sin embargo, en estos momentos está en manos de su hermano, actual conde Spencer.

Cuando se anunció el compromiso de Kate Middleton y Guillermo, algunos medios especularon con la posibilidad de que la novia rescatara la tiara de Diana. Una idea que nunca estuvo sobre la mesa porque en estos casos lo que ocurre es que, o bien la novia tiene su propia diadema familiar -como ocurrió con Lady Di-, o bien la Reina Isabel II le prestaba o le regalaba una. Esto fue lo que hizo con Kate Middleton y después con Meghan Markle, así como con otras novias de la familia.

Diana de Gales con su tiara familiar. (Foto: Gtres)

A pesar de esto, el simbolismo de la tiara Spencer es inmenso y a muchos les encantaría ver a Kate Middleton con esta diadema que tanto lució Diana a lo largo de su vida. Una diadema que se creó a partir de joyas de la familia y que fue un encargo del abuelo de Diana. Precisamente por eso, hasta ahora solamente ha sido utilizada por otras mujeres de la familia.

Eso sí, aunque por ahora no hay ninguna confirmación, algunas fuentes aseguran que el príncipe Guillermo ha llegado a un acuerdo con su tío para que la diadema acabe en manos de la princesa Carlota -que tiene sangre Spencer- y sea prestada puntualmente a todas las mujeres de la familia que quieran usarla en ocasiones especiales. Esto no incluye a Kate Middleton porque ella nunca ha sido parte de los Spencer. No obstante, la actual princesa de Gales tiene el anillo de su suegra y otras joyas muy relacionadas con ella y también con alto valor simbólico.