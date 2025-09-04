Meghan Markle saca del búnker a su madre en una fecha especial

Desde que volviera a las redes sociales a principios de año, Meghan Markle ha abierto la puerta a detalles hasta ahora desconocidos de su vida privada a todos sus seguidores. Hasta no hace mucho, la duquesa de Sussex -y por ende el príncipe Harry- eran unos férreos defensores de la privacidad. Sin embargo, con el lanzamiento de la docuserie de Meghan para Netflix y la puesta en marcha de la marca de estilo de vida algo ha cambiado en la actitud de la duquesa.

La defensa de la privacidad ha quedado en un segundo plano por un interés mayor y ahora no tiene reparos en mostrar imágenes de sus hijos -siempre de espaldas, eso sí-, rincones de su casa, detalles de sus rutinas o incluso a su madre. Doria Ragland se ha convertido en la última protagonista de la cuenta de Instagram de Meghan Markle que ha sorprendido a sus seguidores al compartir una publicación dedicada a su madre, a la que, por cierto, adora.

Meghan Markle felicita a su madre en su cumpleaños. (Foto: Redes sociales)

La duquesa ha querido felicitar a su madre por su cumpleaños y lo ha hecho de manera totalmente pública. A través de los stories de su perfil, la esposa del príncipe Harry ha compartido un breve vídeo en el que se la ve dándole un beso. Una imagen insólita e inusual porque si algo ha caracterizado a la madre de Meghan es su limitada exposición pública. «Feliz cumpleaños a mi preciosa mamá», ha escrito.

A lo largo de los años a Doria Ragland solamente la hemos visto en contadas ocasiones. Más allá de las celebraciones de la boda de los Sussex, la madre de la duquesa apenas se dejaba ver en público. Por ejemplo, tras el nacimiento del príncipe Archie, en su bautizo y en un acto de Meghan en el que apareció por sorpresa.

Meghan Markle con su madre en la presentación de Archie. (Foto: Gtres)

Su mejor y más discreto apoyo

La madre de Meghan Markle ha sido uno de los apoyos más importantes para los duques de Sussex en los últimos años. Su familia más directa en medio de las tensiones con los Windsor y de los ataques de Thomas y Samantha Markle. Doria Ragland siempre ha sido esa presencia silenciosa y constante que ha permanecido al lado de la pareja en todo momento. Es la única abuela de los príncipes Archie y Lilibet Diana, así como la que ha tenido oportunidad de disfrutar de ellos. Una opción que el rey Carlos III nunca ha podido tener por la distancia y por las complicadas relaciones de los últimos años.

Siempre discreta y siempre en un segundo plano, a Doria Ragland nunca le ha gustado llamar la atención, pero ha estado al lado de Harry y Meghan tanto cuando estaban en el Reino Unido y eran miembros de la familia real como cuando iniciaron su polémico proceso de salida de La Firma y se instalaron, primero en Canadá y después en California. Es allí donde la pareja ha establecido su residencia, de la que la madre de Meghan Markle entra y sale de manera continua.