El príncipe Harry ya tiene fecha de vuelta al Reino Unido. Según han confirmado algunas fuentes, el duque de Sussex estará en su país natal a principios del mes de septiembre, tal como ha hecho en otras ocasiones. Será para una entrega de premios a la que nunca suele faltar y a la que otras veces ha acudido con su esposa, Meghan Markle. Por ahora no se sabe si la norteamericana le acompañará, ya que lleva años sin pisar suelo británico.

El hermano menor del príncipe de Gales tiene pensado asistir a la gala benéfica WellChild el próximo día 8 de septiembre en Londres. Está previsto que pronuncie un discurso y participe en algunos actos paralelos, pero no hay muchos detalles sobre su agenda. Una velada que, por cierto, coincide con el tercer aniversario de la muerte de la Reina Isabel II. El Palacio de Buckingham no ha confirmado por ahora si habrá algún tipo de acto conmemorativo con motivo de esta efeméride, pero sí que se sabe dónde estará el rey Carlos III.

Meghan Markle y el príncipe Harry juntos en Nueva York. (Foto: Gtres)

El monarca suele pasar el aniversario del fallecimiento de su madre siempre en el Castillo de Balmoral, en Escocia, porque fue allí donde murió la Reina Isabel II. Carlos III ha seguido la tradición que inició la monarca de pasar el aniversario de la muerte del anterior rey en el lugar en el que falleció. En el caso de Isabel II, cada mes de febrero se trasladaba a la finca de Sandringham para pasar unos días de introspección y recordar a Jorge VI. Carlos III hace lo mismo en tierras escocesas.

De momento no se ha confirmado de manera oficial si el duque de Sussex aprovechará esta visita al Reino Unido para reunirse con su padre, al que lleva sin ver ya bastante tiempo. Las relaciones entre los duques de Sussex y los Windsor son tensas, pero en los últimos meses se ha hablado de un posible acercamiento. De hecho, algunos medios británicos publicaron los detalles de una reunión entre los equipos de Harry y Meghan y personal de Buckingham. Un encuentro del que no se han dado detalles.

El príncipe Harry en Londres. (Foto: Gtres)

Esta visita de Harry al Reino Unido es la primera desde que el príncipe perdió la batalla judicial contra el Gobierno por el tema de la seguridad. El duque de Sussex reclamaba protección policial constante en sus estancias en el Reino Unido, tanto para él como para su familia, sin condiciones.

Sin embargo, los tribunales no le han dado la razón porque ya no es miembro en ejercicio de la familia real. Esto no significa que no se le proporcione seguridad, sino que se le da con algunas condiciones. No obstante, él ha insistido en que considera que no se da el escenario adecuado para que pueda viajar con su familia. De hecho, aseguró que esta cuestión era lo que más le importaba, más incluso que su batalla legal con los medios por invasión de la privacidad.