El príncipe Harry emociona a Meghan Markle con un regalo muy especial

Cuando Meghan Markle inauguró hace más de medio año su cuenta en Instagram comenzó a compartir contenido de sus proyectos profesionales, pero también detalles más personales, algunos incluso de su rutina diaria en familia. Una de las publicaciones que más llamó la atención fue la que dedicó a una de sus mascotas, Guy, a consecuencia de su muerte.

Ahora, varios meses después y coincidiendo con el estreno de la segunda temporada de su docuserie en Netflix, la duquesa de Sussex ha aprovechado para desvelar un entrañable regalo que le ha hecho el príncipe Harry.

La sorpresa de Harry a Meghan Markle. (Foto: Redes sociales)

Ha sido en sus redes sociales donde la norteamericana ha compartido un breve vídeo en el que se ve la cocina de la casa de la pareja y a su hija menor, Lilibet Diana, entrando de espaldas en la habitación. Junto a la isla, una preciosa fotografía en blanco y negro de Meghan Markle con Guy, enmarcada y con un lazo blanco. La duquesa ha escrito al lado de la publicación: «Sorpresa mañanera de mi marido».

Un bonito detalle por parte del príncipe Harry, que también pasó tiempo junto a Guy y estuvo al lado de Meghan Markle en los momentos más complicados de la vida de la mascota, como cuando tuvo que ser ingresado en el Reino Unido. Algo de lo que no se tenía constancia pública, hasta que la propia Meghan Markle lo contó en las redes sociales. Para Meghan, Guy fue una de sus mascotas más especiales desde que lo adoptó en el año 2015 en una organización de rescate canadiense. «Gracias por tantos años de amor incondicional, mi dulce Guy. Llenaste mi vida de maneras que jamás imaginarás», dijo la esposa del príncipe Harry en el vídeo que le dedicó.

El primer «te quiero»

En esta nueva temporada de la serie de Netflix, la duquesa de Sussex cuenta con la colaboración de numerosos rostros conocidos, entre ellos, el chef José Andrés, tal como se adelantó en los avances de los episodios. Además, Meghan Markle se va a mostrar más cercana todavía y tiene la intención de desvelar detalles hasta ahora desconocidos de su vida personal.

De hecho, en uno de los episodios cuenta que fue el príncipe Harry el primero en decir «te quiero» de los dos, antes incluso de que ella se atreviera a dar ese paso. Además, la duquesa cuenta que, aunque está contenta de haber vuelto a California, sí que echa de menos algo del Reino Unido -y no es a la familia real-. Meghan explica que solía escuchar de manera regular una emisora de radio, pero que la radio en general en Inglaterra le gustaba mucho.

José Andrés en el programa de Meghan Markle. (Foto: Netflix)

En principio no hay previstas más temporadas de esta docuserie, aunque sí se ha confirmado que la pareja va a continuar colaborando con la plataforma Netflix, eso sí, en un modelo diferente de acuerdo. A partir de ahora ya no habrá un contrato de exclusividad, pero sí un compromiso de mostrar primero a la compañía los proyectos en los que trabaje la productora del príncipe Harry y Meghan Markle.