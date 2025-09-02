José Andrés, jamón ibérico y mucho soul: la receta de Meghan Markle para conquistar Netflix

Meghan Markle ha vuelto a convertirse en protagonista indiscutible del panorama mediático con el lanzamiento de la segunda temporada de su docuserie With Love, Meghan. Lejos de limitarse a un estreno discreto, la duquesa de Sussex ha desplegado toda una estrategia de comunicación en redes sociales, donde cada publicación está diseñada para transmitir un universo visual de bienestar, familia y sofisticación. Ella no solo presenta un programa: propone un estilo de vida.

Las imágenes que acompañan esta nueva etapa reflejan a una Meghan en plena sintonía con lo cotidiano, pero con un sello aspiracional innegable. Una de las fotografías que más comentarios ha generado es la de su encuentro con el chef asturiano José Andrés, quien participa como invitado en esta temporada. El cocinero aparece cortando jamón ibérico sobre una mesa adornada con aceite de oliva y pan con tomate, un guiño mediterráneo que aporta calidez y autenticidad a la puesta en escena. La elección no es casual: además de ser un referente internacional, Andrés mantiene desde hace tiempo una relación profesional con los Sussex a través de la organización World Central Kitchen, apoyada por la fundación Archewell.

Meghan Markle durante la grabación de su serie. (Foto: RRSS)

Otra secuencia muestra a Meghan en su faceta más doméstica, preparando confituras artesanales. Vestida con un elegante vestido negro de botones perlados, la vemos tamizando fruta fresca con calma y sonriendo a cámara. «Todo proceso lleva su tiempo», comenta mientras remueve con paciencia. El gesto, más allá de lo culinario, funciona como metáfora de su propio camino personal: la búsqueda de equilibrio entre la exposición pública y la intimidad familiar.

Pero si algo caracteriza esta promoción es el valor que Meghan concede a la música como motor emocional. En un extenso mensaje compartido en Instagram, la esposa del príncipe Harry explica cómo las canciones la ayudan a mantener la energía en el set. Su playlist, ahora disponible para sus seguidores, reúne clásicos de Van Morrison, Louis Armstrong con Ella Fitzgerald, James Taylor, Whitney Houston o Aretha Franklin. Temas que, según ella, acompañaron los momentos más intensos del rodaje y que ahora quiere compartir como una invitación a celebrar la vida diaria con una banda sonora inspiradora.

Meghan Markle durante la grabación de su serie. (Foto: RRSS)

El detalle más entrañable, sin embargo, llega con las imágenes de Archie y Lilibet, sus dos hijos, que por primera vez aparecen de manera más cercana en un entorno profesional de su madre. Aunque los Sussex han sido muy cuidadosos con la privacidad de los pequeños, en esta ocasión se les muestra de espaldas o de perfil, con auriculares puestos y una actitud curiosa mientras observan las pantallas de producción. Archie incluso protagoniza un momento simpático al tomar la claqueta y marcar el «corte», lo que Meghan describe como un instante dulce y memorable. Además, ambas criaturas llaman la atención del público por su inconfundible melena rojiza, herencia evidente del príncipe Harry. Archie, con camiseta deportiva, y Lilibet, con vestido floral y chaqueta rosa, aportan naturalidad a la narrativa de la serie, reforzando la idea de que el proyecto también tiene un componente familiar.

En paralelo, la serie suma apariciones de figuras gastronómicas como Clare Smyth, la chef que diseñó el menú de la boda de los Sussex en 2018 y primera mujer británica en obtener tres estrellas Michelin. Su presencia aporta un vínculo emocional con el pasado y consolida la idea de que With Love, Meghan no es solo un programa de recetas o estilo de vida, sino un espacio de conversación íntima con personalidades relevantes.

Los hijos de Meghan Markle y el príncipe Harry durante una grabación. (Foto: RRSS)

El estreno, coincidiendo con el Día del Trabajo en Estados Unidos, no es casual. Meghan proyecta la imagen de una mujer trabajadora que celebra el esfuerzo pero también reivindica el disfrute. En cada publicación, combina la estética cuidada de un catálogo con mensajes cercanos que invitan a «trabajar duro y divertirse más».